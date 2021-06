Consilierul local Lucian Căldăraru s-a luat de city-managerul Matei Creiveanu: „Păi ce facem, ne batem joc de oraș?”. În schimb, Fritz consideră că acesta ar merita plătit pentru ore suplimentare

Marți, 29 iunie, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Local Timișoara. A fost una mai monotonă decât precedentele, asta și pentru că, încă de la început, consilierii locali se gândeau cum să termine mai repede. Ședința a început la ora 17.00. Cele 38℃ de afară și faptul că la 19.00 urma să înceapă meciul Anglia-Germania de la EURO 2020 au fost motivele invocate de consilieri pentru urgentarea discuțiilor. S-a supus la vot inclusiv acordul cu Banca Mondială, însă cel mai tensionat moment a venit la final, la interpelările consilierilor, când consilierul local liberal Lucian Căldăraru s-a luat de administratorul public Matei Creiveanu.

La punctul referitor la acordul cu Banca Mondială, indirect, s-a căzut de acord că poate acesta nu este chiar „o salvare a Colterm”, ci doar un parteneriat prin care vor fi realizate două documente, de altfel destul de importante, pentru primărie, cea care deține, de fapt, în mare parte, infrastructura de termoficare, nu direct pentru Colterm. Este vorba despre planul pentru mix energetic – prin care vor fi recomandate tipurile de energie pe care să se concentreze producerea energiei termice și, eventual, și a celei electrice în Timișoara – și planul pentru eficientizarea energetică a blocurilor. Pentru acestea, primăria va plăti 900.000 de lei, însă va putea recupera banii de la guvern, dacă se pune în aplicare măcar un proiect propus de experții Băncii Mondiale.

La final, un moment mai ieșit din comun a venit la interpelări. Luând cuvântul, Lucian Căldăraru s-a luat de city-managerul Matei Creiveanu. „Vreau să știu: când v-ați plimbat ultima dată prin Timișoara? Mai exact, prin Parcul Botanic”. Răspunsul administratorului public a venit aproape instant: „În această dimineață, între 6 și 7”. Căldăraru a reluat: „Ați fost în Parcul Botanic, deci. Ați văzut ce se întâmplă acolo. Nu este în regulă. Mai ales dacă mă prinde o durere de stomac, ați văzut cum arată toaleta de acolo? Este dezastru”.

Tot liberalul a atins și subiectul mai general al mizeriei din oraș: „Au apărut și pe Facebook poze. Acum pe strada Onițiu este o platformă de gunoi. Pe strada Onițiu, în zona Bălcescu. Domnule, ce se întâmplă cu societățile noastre, Retimul și celelalte trei (care se ocupă de salubrizare – n.r.)? Ce se întâmplă cu ele? Ne facem treaba sau nu ne facem treaba? Apoi, toți vin și îl înjură – poate pe bună dreptate – pe primar. Pentru că domnul primar și domnii viceprimari au în total șase consilieri, plus patru consilieri, plus șefi de cabinet, plus city-manager. Uite ce spune domnul Moșiu (de asemenea consilier local liberal – n.r.), că poate nu ajung”.

Căldăraru nu a ezitat să se critice, așa cum a făcut-o și Roxana Iliescu (PRO România) cu câteva zile înainte, lipsa florilor din jardiniere. „Poate trebuie să lansăm o colectă de bani, să luăm în custodie câte o jardinieră din oraș. Să o îngrijim noi și să facem noi. Doar nu o să meargă domnul Fritz să pună le jardiniere când avem Horticultura, societăți abilitate pentru așa ceva”, a completat liberalul.

De această dată, nu a mai răspuns Creiveanu la acuzele care i s-au adus. În schimb, acestuia i-a luat apărarea Fritz: „În primul rând, munca city-managerului nu se poate despărți de munca aparatului (de specialitate – n.r.). Are o funcție de conducere în această primărie și prin asta răspunde, ca și mine, ca și domnii viceprimari, pentru tot ce se întâmplă în primărie. În ceea ce privește munca aparatului de specialitate în spații verzi, în domeniul curățeniei, bineînțeles că nu suntem mulțumiți. Tocmai de aceea ne-am asumat această reorganizare și am desființat Direcția de Mediu, care a făcut aceste contracte cu caiete de sarcini despre care avem niște dubii dacă sunt așa de bine făcute. Tocmai de aceea am înființat această Direcție de Infrastructură Verde, unde unii colegi cred că este cool să facă mișto de această titulatură onorifică de grădinar-șef, care bineînțeles este directorul acestei direcții”.

Așadar, în opinia lui Fritz, de vină pentru problemele remarcate de consilierul local, ar fi angajații din primărie, nu city-managerul. Tocmai în această idee, edilul-șef a promis restructură la societatea Horticultura și în cadrul Biroului de Salubrizare. Spre final, a intervenit și Aida Szilagyi care, din postura de membru în consiliul de administrație al ADI – Polul de Creștre Timișoara, a spus că se vede că primăria luptă, în ultima vreme, împotriva rampelor clandestine și a gunoaielor de pe domeniul public în general.

În plus, Fritz nu doar că l-a absolvit de vină pe Creiveanu, ci chiar l-a lăudat: „Apropo, domnul city-manager mi-a spus că a fost de dimineață la ora 6 în Parcul Botanic. L-am mai văzut și la ora 1 sau 2 noaptea urmărind utilajele firmei de curățenie. Din păcate, nu avem o variantă să plătim ore supliementare pentru funcționarii din primărie, ceea ce face urmărirea activităților de curățenie foarte grea. Trebuie ca unul dintre cei care conduc această primărie să facă muncă de urmărire. Da, de acord, nu suntem mulțumiți, dar de aceea suntem aici, de aceea încercăm să schimbăm lucrurile și, inclusiv printr-o abordare mai dură față de toți cei care au contracte cu Primăria Timișoara.

În afară de subiectul curățeniei, Lucian Căldăraru a insistat și pe altele: „Vreau să spun și de Ștrandul Tineretului. Domeniul public al Municipiului Timișoara are o suprafață de 74.000 de metri pătrați. În 2004, s-a încheiat un contract de concesionare, semnat de domnul primar Ciuhandu și de domnul Miuț, dacă știți cine este, prin care s-a concesionat acest teren pe 30 de ani de zile. Între timp, acolo s-au întâmplat niște lucruri. Sunt două construcții intabulate. Credeți că nu merită să ne interesăm ce facem cu acest teren public. Dacă clauzele din contractul de concesionare au fost respectate? În consecință, să purcedem ca atare”. La fel, și în cazul Ștrandului Termal, liberalul a cerut un punct de vedere din partea juridicului primăriei. În cazul Ștrandului Tineretului, lămuriri au venit de la viceprimarul liberal Cosmin Tabără: „Juridicul spune că încă este în derulare contractul”.

Pe final, Roxana Iliescu a reluat subiectul jardinierelor goale. Fritz a spus că unele nu vor mai fi folosite pentru că au ajuns inestetice, iar în cele care vor rămâne, primăria caută să pună flori perene, care nu vor trebui schimbate la fiecare câteva luni. Totuși, pentru moment, se vor căuta soluții pentru ca cele aproape 100.000 de flori rămase în depozitele Horticultura să fie plantate astfel încât să nu moară.

Simion Moșiu s-a mai aratăt îngrijorat că astfel Timișoara ar putea pierde titulatura onorifică de „oraș al florilor”, însă primarul a dat asigurări că „există și flori perene frumoase”. Tot Moșiu, în interpelările sale, a cerut, pentru a patra oară, măsuri în privința curățării de grafitti a Podului Decebal și restaurarea ceasului floral. Ca și până acum, i-au fost doar făcute promisiuni din partea executivului.

