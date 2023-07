CSU Politehnica, la Jocurile Mondiale Universitare de Vară din China

CSU Politehnica va fi reprezentată la Jocurile Mondiale Universitare de Vară de la Chengdu, din China de timișoreanul Emil Dăncăneț care vor face parte din lotul de natație al României, și va concura la competiția ce se va desfășura în perioada 28 iulie – 6 august 2023.

Emil Dăncăneț, înotătorul Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timișoara, se va număra printre cei care vor reprezenta România la „World University Games”, care va avea loc în orașul chinez Chengdu, în perioada 28 iulie – 6 august 2023. Este un specialist în procedeul bras și domină competițiile naționale la acest stil de înot. Convocarea pe care a primit-o l-a luat prin surprindere.

„A fost o surpriză pentru mine faptul că am fost ales și cooptat să reprezint România la Universiada din China. Am aflat cu aproximativ trei săptămâni înaintea competiției și am primit vestea cu bucurie. Nu am mai participat la o concurs atât de mare. Emoții nu am, deja au luat startul în multe competiții importante și sunt pregătit”, a spus Emil Dăncăneț.

Înotătorul lui CSU Politehnica Timișoara va concura la cele trei probe în care esete specialist. Se va întrece la 50, 100 și 200 de metri bras.

„Îmi propun să merg în timpii mei cei mai buni, să mă autodepășesc, să-mi depășesc recordurile personale. Înainte de toate, e o competiție cu mine, de care mă voi folosi și în perspectiva Campionatului Național în bazin scurt, de la sfârșitul acestui an, unde pot fi selectat pentru Mondialele în bazin scurt”, sunt gândurile lui Emil Dăncăneț, cu aproximativ două săptămâni înaintea startului Universiadei de Vară de la Chengdu.

În 2023, Emil Dăncăneț a devenit campion național la 50 de metri bras seniori pentru al doilea an consecutiv. Iar la 100 de metri bras, tot seniori, a cucerit medalia de argint. S-a revanșat în Cupa României la 100 de metri bras unde a devenit campion și a stabilit un record personal (1:02:75). Performanțe obținute după ce în 2022 a stabilit un record național la proba de 200 de metri bras în bazin scurt, iar la 100 și la 50 de metri bras a fost campion național. Rezultate care-l fac pe Emil Dăncăneț cel mai bun înotător la categoria bras pe care îl are România.

Antrenorul lui Emil Dăncăneț este Sabin Avram. Marius-Mihai Grigore și Ionuț-Bogdan Stroe vor fi cei doi antrenori ai României, la natație, în China.

În total, șase sportivi fac parte din lotul de natație care va reprezenta România la Jocurile Mondiale Universitare de Vară de la Chengdu ce se vor desfășura în perioada 28 iulie.

Comentarii

comentarii