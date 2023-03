Cum v-a plăcut Festival of Lights? Consiliul Județean Timiș pregătește o nouă ediție și vrea opinia oamenilor

Prima ediție a Festival of Lights, evenimentul cu care Consiliul Județean Timiș a pornit calendarul manifestărilor oficiale din calendarul TM2023, a fost un real succes. Zeci de mii de vizitatori au apreciat evenimentul, acum administrația județeană vrea și cea de a doua ediție, dar și continuarea în următorii ani a evenimentului. Opiniile cetățenilor sunt importante, așa că organizatorii vor să știe cum ați apreciat prima ediție și ce ați dori să vă ofere cea de a doua.

Evenimentul cu care s-a intrat în noul an printr-un concert de zile mari la Bastionul Theresia, va avea o nouă ediție și o sumă similară alocată, adică trei milioane de lei. Acum, organizatorii așteaptă opiniile cetățenilor pentru îmbunătățirea.

Piața Unirii și zonele adiacente, până la Bastionul Theresia au fost gazdă pentru mai multe instalații artistice care au avut ca subiect lumina, în perioada 29 decembrie 2022 și 2 ianuarie 2023. Clădirea Muzeului Național de Artă a fost ecran de proiecție pentru un spectacol de lumină deosebit. Timișorenii, dar și vizitatorii orașului, au apreciat evenimentul, au fost zeci de mii de oameni care au admirat acțiunea organizată de CJ Timiș. Punctul culminant a fost concertul de la cumpăna dintre ani, de la Bastionul Theresia, când mii de oameni au participat la show-ul de lumini și sunet, cu invitați de marcă pe scenă și un foc de artificii extraordinar.

”A fost, de fapt, debutul Capitalei Culturale, pentru că anul nu începe în februarie”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Prin acest eveniment, Nica spune că toată lumea a putut să beneficieze de cultură.

„La Festivalul Luminilor ne-am folosit de muzică, de captivarea publicului cu această lumină care e înțeleasă de oricine, sunt elemente care sunt înțelese de orice om. Nu-ți trebuie foarte multă școală în domeniul artei să înțelegi muzica pop sau să apreciezi o instalație de lumini”, a mai spus șeful CJT.

Acum, instituția finanțatoare colectează opiniile participanților la Festival of Lights, dar, mai ales, ce își doresc pentru viitoarea. Se dorește alocarea unei sume similare pentru finanțarea noii ediții, adică trei milioane de lei. Cei care vor să își ofere părerea o pot face online. De asemenea, se speră și la atragerea de sponsorizări pentru susținerea financiară a evenimentului, dar și a altor acțiuni.

”Noi ne gândim că dacă vom crește acest festival, vom putea să atragem și sponsorizări, și implicarea mediului privat, pentru că vor vedea oportunități de promovare și atunci se vor implica să sprijine și financiar. Anul acesta dorim să punem la bătaie aceeași sumă ca anul trecut, adică aproximativ trei milioane de lei”, a declarat, Alin Nica.

Acum Festival of Lights se pregătește de o nouă ediție. Vor fi instalații artistice noi, chiar și locații. Din acest motiv opiniile oamenilor sunt așteptate și binevenite.

”Avem idei de instalații, idei de concepte de eveniment, inclusiv locații, ce invitați să aducem. Nu am dorit să stabilim limite foarte stricte, tocmai pentru a lăsa cât mai multă libertate celor care vin cu propuneri. Vom dori să facem o selecție, pentru că dorim să fie un concept artistic unitar. Să vedem cum adaptăm acele propuneri la un concept care să aibă consistență și coerență și care să fie realist din punct de vedere financiar. Aș spune că o lună e un termen rezonabil. Ne-am mai gândit că am putea să facem Festival of Lights și vara, poate în anii următorii. Deci ideile pe care le vom primi nu înseamnă că le vom folosi doar anul acesta”, a subliniat Alin Nica.

Liderul administrației județene spune că vrea să ducă mai departe manifestarea și în anii următori.

Pe parcursul traseului ce a pornit de la Bastionul Maria Theresia spre Piața Unirii, Muzeul Național de Artă, timișorenii și turiștii au putut admira cele 8 lucrări ale artiștilor internaționali și naționali implicați în prima ediție Festival of Lights 2022: Kaustik Studio – „Tunelul interactiv” și Instalația „The Cube”, Mindscape Studio și Ygreq Interactive cu lucrarea „Microcosmos”, lucrare ce a fost prezentă la cele mai mare festivaluri din Europa. Silviu Ciora, tânărul artist clujean, a prezentat în cadrul festivalului două lucrări de artă new media: „Out of Balance” și Proiectul „Glimpse”. Proiectul „WITHIN”, „Tree of LIGHT” și instalația „JUMP” i-au aparținut artistei timișorene Elena Aronoaie-Adorian, profesor și doctor în Arte Vizuale și directorul creativ al Festivalului Luminii din Timișoara.

În noaptea din 31 decembrie, noaptea trecerii dintre ani și în prima zi din an participanții au celebrat în cadrul Bastionului Maria Theresia trecerea dintre anu cu muzică de calitate alături de artiștii invitați de renume internațional și un show incredibil de artificii: DANNY AVILA, clasat pe locul #36 în „Top 100” DJ Mag, recunoscut ca fiind unul din cei mai talentați DJ producers de pe planetă, Dj DARK, Prophecy, Alex Super Beats. Apoi, în prima zi din an, în 1 ianuarie timișorenii au fost invitați pe scenă artiștii DIRTY NANO, JOHN TREND și JAY KO.

