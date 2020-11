Dominic Fritz anunţă că nu va fi votat viceprimarul propus de PNL, la Timişoara, decât dacă există o majoritate stabilă, scrisă, şi în Consiliul Judeţean Timiș

Contrele între reprezentanții din Timiș ai PNL și USR PLUS continuă. Luni, de la ora 17.00, se va întâlni Consiliul Local Timișoara și, conform ordinii de zi, ar trebui votați „viceprimarul/viceprimarii”. Totuși, deși PNL a anunțat că îl va vota pe Ruben Lațcău, propunerea USR PLUS, ceilalți se vor abține de la face același lucru cu Cosmin Tabără, propunerea liberalilor. Cel puțin, nu în actualele condiții, în care negocierile dintre cele două partide nu au fost finalizate „pe hârtie”.

Săptămâna trecută, Alin Nica, președintele CJT și președinte interimar al PNL Timiș, îi acuza pe cei de la USR PLUS de faptul că „s-au grăbit” când Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a convocat ședința Consiliului Local pentru luni, 16 octombrie, înainte de finaliza negocierile. Acum, liberalul a spus că Ruben Lațcău, propus de USR PLUS, va fi votat ca viceprimar. În plus, pentru a doua poziție de viceprimar, a adăugat Nica, va fi propus de consilierii liberali Cosmin Tabără. Anunțul lui Nica a fost postat pe pagina sa de Facebook, cu zece minute înainte de ora 13.

La un sfert de oră după aceeași oră 13, primarul Dominic Fritz a dat și el declarații, într-un eveniment anunțat înainte ca Nica să-și prezinte propunerile. În acest context, Fritz a spus că apreciază intențiile PNL de a-l vota pe Lațcău, lucru pe care speră să îl facă și consilierii celorlalte partide. Totuși, consilierii USR PLUS nu îl vor vota pe Cosmin Tabără, a mai adăugat primarul. Frica acestora este că PNL va face o alianță cu Pro România la Consiliul Județean Timiș, situație în care Cristian Moș, cel care a și candidat pentru președinția CJT din partea USR PLUS, nu va ajunge nici măcar vicepreședinte. Deci, acum, cei de la USR PLUS reclamă faptul că nu au fost finalizate negocierile.

„Astăzi o să fie pe ordinea de zi votarea comisiilor. Bineînțeles, și cei doi supleanți (Cosmin Tabără – PNL și Radu Țoancă – PSD – n.r.) își vor depune jurământul, iar o să votăm și un viceprimar pentru Primăria Timișoara. După cum știți, eu l-am propus pe colegul meul Ruben Lațcău din alianța USR PLUS. Am făcut un apel către toți consilierii locali, din absolut toate partidele, să îl votăm în unanimitate, tocmai ca să trimitem un semnal că putem colabora în aceste vremuri grele. În orice variantă de negociere, în orice scenariu, alianța USR PLUS are un viceprimar, așa că nimeni nu trebuie să se ferească să îl voteze pe Ruben Lațcău. Mă bucur foarte mult că am primit primele semnale că colegii de la PNL o să îl voteze”, a spus Fritz despre ceea ce vor vota consilieri locali ai USR PLUS astăzi.

Despre ceea ce nu vor vota și motivația, primarul a adăugat: „Din păcate, după cum știți, încă nu este închisă niciun fel de majoritate stabilă, nici în Consiliul Local, nici în Consiliul Județean. De aia, noi nu vom vota astăzi un al doilea viceprimar, eu am luat cunoștință de fpatul că PNL l-a propus și o să îl propună, presupun, astăzi pe Cosmin Tabără ca viceprimar, un coleg pe care îl respect și apreciez foarte mult. Aștept să fie el al doilea viceprimar. Din păcate, suntem într-o situație în care de peste o lună tot ce am vorbit s-a tot schimbat, PNL-ul s-a tot răzgândit, așa că noi vrem să ne asigurăm de înțelegerea noastră: să avem un vicepreședinte USR PLUS la Consiliul Județean și un viceprimar PNL la Consiliul Local”.

Pentru a fi sigur de înțelegere, Fritz așteptă să fie semnat un document oficial. „Eu aștept să semnăm această înțelegere în scris. Dacă va fi azi până la ora 17, o să putem să îl votăm și pe Cosmin Tabără. Dacă nu, lăsăm acest loc liber, până când o să avem și o înțelegere în care să putem avea încredere”. Ulterior, Fritz a spus că ar fi de ajuns și o declarație publică asumată.

„Eu am auzit aceste zvonuri că PNL, la nivel de Consiliu Județean vrea să aștepte până după alegeri, pentru ca după aia să facă o alianță cu Pro România. Eu nu știu dacă este adevărat, dar înțelegeți că sunt precaut în ceea ce privește aceste înțelegeri sub masă și de aceea vreau să mă asigur că avem, dacă mergem împreună, o majoritate stabilă care se dovedește în vot, atât la Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean. (…) Ei nu au spus dacă o să voteze și un vicepreședinte USR PLUS. Nu putem să facem o majoritate USR PLUS la Timișoara, și la Consiliu Județean să fie o majoritate fără USR PLUS, în care PNL vrea puterea absolută, împreună cu Pro România. Tocmai de aia, noi o să îl votăm pe Cosmin Tabără când o să știm și că propunerea noastră (ca vicepreședinte al CJT – n.r.), Cristi Moș, va fi votat de PNL”, a adăugat primarul Timișoarei.

Printre altele, Fritz a mai spus că propunerea PNL nu ar putea să treacă oricum, fără votul consilierilor locali USR PLUS – 13 din 27 –, doi dintre ceilalți, fiind în carantină, nu vor lua parte la ședință. La întrebările jurnaliștilor, primarul a spus că negocierile au în vedere doar Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, nu și celelalte primării din județ.

În plus, declarând de mai multe ori că primăria nu funcționează la capacitate maximă fără viceprimari, întrebat despre decizia consilierilor USR PLUS de a nu-l vota azi pe Tabără, în acest context, Fritz a explicat: „Din păcate, asta înseamnă că nu vom putea funcționa încă la capacitate completă, dar, încă o dată, eu mă voi opune unei înțelegeri la județ în care PNL face, după alegeri, o înțelegere cu Pro România. Eu nu pot să accept acest lucru, măcar fără să fiu ipocrit”.

