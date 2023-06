EcoStuff Romania, pe malul Begăi, la o nouă ediție a Make it! Race it! Recycle it!

EcoStuff Romania, pe malul Begăi, la o nouă ediție a Make it!...

Sâmbătă, 10 Iunie, începând cu ora 09:00, vom celebra Ziua Internațională a Mediului cu puțină întârziere și prin intrecerea a 15 ambarcațiuni confecționate din materiale recuperate și reciclabile, pe Bega, în zona Parcului Alpinet.

Două licee (Liceul tehnologic energetic ”Ferdinand I” Timișoara și Liceul Waldorf) și 11 companii (DS Smith Packaging Romania, Hella Romania, Valeo Timișoara România, Nokia Networks, ZF Group, Draexlmaier Timișoara, EPS Romania, Hexagon OA, Litens Automotive Eastern Europe, NR Instal Systems, Compania de Coca-Cola HBC) vor concura pentru trofeele puse în joc de organizatori: Cea mai rapidă ambarcațiune, Cea mai faină temă, Saved by the bell, Popularitate, Premiul special EcoStuff, Titanic Award, People’s Choice Award.

De la țestoase la piramide și faraoni, de la Dracula la Brâncuși și la Dragon Ball, toate vor anima malul Begăi și-i vor încânta cu siguranță pe spectatori.

Ateliere de creație, mici cadouri, surprize dulci pentru cei mici și mari și multă voie bună promit concurenții celor care îi vor vizita pe mal. Mai mult, spectatorii vor decide și premiul People’s Choice, prin vot pe pagina de Facebook EcoStuff Romania sau pe cea a evenimentului Make it! Race it! Recycle it! 2023 pe toată durata competiției.

Reprezentanții Retim Ecologic Service și ADID Timiș vor fi prezenți la eveniment și vor informa publicul despre importanța colectării selective a deșeurilor.

După curse, fiecare echipaj își va demonta ambarcațiunea și va recupera sau va preda spre reciclat deșeurile din care a fost construită.

Proiect organizat de EcoStuff Romania, realizat în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania și Hella Romania, sponsorizat de Nokia Networks, Valeo Timișoara România, Draexlmaier Timișoara, ZF Group și Litens Automotive Eastern Europe, susținut de Adid Timiș și Retim Ecologic Service.

Comentarii

comentarii