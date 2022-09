Femeie condamnată pentru profanare de cadavre, ridicată de polițiști, ziua în amiaza mare, de pe o stradă din Lugoj

Politistii din Lugoj, au retinut o femeie care era cautata de cateva luni, pentru ca se sustragea executarii pedepsei cu inchisoarea.

Oamenii legii au gasit-o pe Mihaela Patras, care era data in urmarire generala, dupa ce a fost condamnata la 10 luni de inchisoare, pentru profanare de cadavre. Sentinta a fost data de Judecatoria Lugoj. Imediat ce a aflat sentinta, lugojeanca a disparut, iar Politia Romana a dat-o in consemn la frontiera.

Politistii lugojeni au gasit-o pe femeie pe strada Traian Grozavescu din Lugoj si au dus-o la penitenciar, pentru executarea pedepsei. Lugojeanca a fost trimisa in judecata in 2019, dupa ce oamenii legii au aflat ca aceasta si-a tinut mama moarta in casa o perioada de timp, pentru a putea sa ii incaseze pensia, dupa care a dus-o cu un carucior la marginea unei paduri, unde a abandonat-o. Cadavrul a fost sfartecat de animalele salbatice, scrie Lugoj info.ro.

