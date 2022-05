Festivalul salamului uscat de la Nădlac. Membrii juriului provin din România, Ungaria și Serbia

După doi ani de pauză din cauza pandemiei de COVID19, mult așteptatul Festival al salamului uscat va avea loc, sâmbătă 7 mai, de la ora 18, la Nădlac, în județul Arad. Deliciosul eveniment culinar va fi organizat de Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România (UDSCR).

Kelo Milan, președintele cooperativei Fermierul Nădlăcan și vicepreședintele UDSCR Nădlac, a explicat că vor participa la competiție 28 producători locali ai salamului uscat de Nădlac. Este un salam făcut din carne de porc și numai din ingrediente naturale, fără aditivi și conservanți.

Rețeta este comună, dar fiecare utilizează anumite proceduri proprii și fiecare salam are ceva specific. De exemplu, afumarea, cantitatea de boia folosită și cât de picantă este sau dacă porcul a fost mai gras sau mai cărnos etc. influențează structura și calitatea produsului. De aceea gustul fiecărui salam va fi puțin diferit. Juriul va fi format din trei producători renumiți unul din România, Nădlac, unul din Serbia și altul din Ungaria.

“Membrii juriului provin din trei țări, pentru a fi cât mai obiectivi. În afară de premiul acordat de juriu, va exista și premiul publicului. Asta înseamnă că cei aproape 300 de invitați care vor participa la eveniment vor degusta din toate cele 28 de salamuri și vor da un verdict”, a spus Milan.

Atmosfera va fi întreținută de două formații , una din Slovacia, una din Nădlac și fanfara locală .

”În urmă cu câțiva ani, am decis să ne promovăm mai bine produsul nostru tradițional – salamul uscat – și am decis să organizam un festival în jurul lui. Noi, slovacii din Nădlac, ca și comunitate, ne mândrim cu acest produs și am dorit să îl facem cunoscut la nivel național. Acest festival a venit ca o necesitate. Din cooperativa Fermierul Nădlăcan, mulți membri sunt crescători de porci și măcelari care participă de fiecare dată la competiție.

Agricultorii din cooperativa noastră produc acest salam în primul rând pentru familiei și rude în perioada moartă pentru muncile câmpului – iarna. Salamul de Nădlac este un produs specific localității”, a spus Kelo Milan, unul din inițiatorii evenimentului.

O rețetă simplă

Mocriș Dominic a explicat cum se prepară salamul de Nădlac: ”Eu sunt membru în cooperativă și cultiv grâu, porumb și soia, sunt și crescător de porci, iar în timpul iernii, măcelar. Ingredientul special al salamului de Nădlac este boiaua dulce sau picantă, care dă gustul specific. Boiaua o pregătim tot noi, acasă, din ardei cultivat în grădină și uscat în cuptoare țărănești.

Rețeta salamului este simplă. Produsul trebuie să aibă 70% carne și 30% grăsime. După ce măcinăm totul, adăugăm sare și diferite condimente – piper, chimen sau usturoi – din care nu lipsește boiaua. Apoi introducem conținutul în mațe de vită groase, dar și în mațe mai subțiri pentru cârnați, care este consumat mai repede. Cel mai bun salam este cel făcut în luna decembrie, iar până la sfârșitul lui martie trebuie să stea la uscat. Atunci, este cel mai gustos și se poate consuma”, spune Mocriș.

