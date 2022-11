Filmul de prezentare turistică realizat de Charley Ottley pentru Timiș a fost finalizat

Timișul e cu adevărat surprinzător, are o grămadă de bogății turistice, dar acestea nu sunt nici pe departe puse în valoare așa cum trebui. O spune un străin, Charley Ottley, un travel-journalist cunoscut și apreciat în întreaga lume. El a documentat frumusețile turismului timișean și a realizat două filme, unul de un minut, cel de-al doilea versiunea mai lungă, de opt minute. Ambele vor ajuta la promovarea județului, inclusiv pe cunoscutul canal TV BBC.

Timișoara și viața vibrantă, culturală și muzicală, pe care o oferă nu erau un secret pentru Charley, dar vizitarea zonei rurale a județului și a frumuseților oferite de aceasta l-au uimit pe britanicul stabilit acum în România.

„Am fost într-adevăr surprins. Am venit aici pentru că știu Timișoara, e un oraș foarte frumos și iubesc faptul că a trecut prin transformări fabuloase, prin redarea multor spații oamenilor cu zone pietonale, cu opera și teatre minunate, cu multe restaurante frumoase și așa mai departe. Dar județul Timiș a fost pentru mine o experiență nouă. Am condus prin diferite zone de câmpie în care nu m-am oprit să explorez și, făcând aceste filme, parcă am deschis ochii. Sunt atâtea sate frumoase aici, meșteșugurile, diversitatea culturală din Timiș este uimitoare. Și iubesc faptul că toată lumea se înțelege cu toată lumea. În alte zone din Romania mai sunt confruntări culturale, dar aici avem unguri, germani, români, romi, și chiar pare să existe o coeziune socială și diversitate culturală pe care o găsești în sate, dar și aici la oraș. De asemenea, am văzut că sunt dealuri și chiar munți mai mici, și eu credeam că este doar câmpie. Am descoperit cascade, păduri, lacuri și ursi în județ, dar și multe meșteșuguri, cum am mai spus”, a declarat, luni, la Timișoara, Ottley.

Un exemplu de ”perlă” nefolosită este turismul viticol, podgoriile pot deveni reale atracții turistice, locuri de cazare pentru turiști. De asemenea, apele termale sunt ca și inexistente în ofertele turistice, deși sunt un adevărat magnet pentru oamenii care ar veni și de la mii de kilometri depărtare pentru tratament sau relaxare.

”De exemplu, turismul viticol, poate fi mai dezvoltat mai mult decât este deja în prezent winrut. Poate cineva îmi va spune că există deja, dar eu cred că un drum, al vinului pentru cicliști, și autobuze care să ducă turiștii pe la podgorii, atunci când ajung în oraș ar fi o perspectivă interesanta pentru viitor. Am observat cu tristețe că am trecut pe lângă izvoare cu apă termală care sunt închise. Nu știu dacă ați fost la Budapesta să vedeți ce au făcut acolo cu apele termale, dar cred că oportunitățile pentru un turism al sănătății aici în Timiș ar fi mari dacă aceste izvoare de apă termală vor fi deschise și amenajate. Aveți ape geotermale multe aici în Timiș și oameni ar putea veni de peste tot din Europa să se trateze sau să meargă la un spa. Acesta este doar un alt atu al județului Timiș și sper că acest domeniul să se dezvolte în viitor.”, a mai spus Ottley.

Amator de motociclism, Ottley a făcut cunoștință deja cu transluncaniul, dar și cu mănăstirile din zonă.

”A fost minunat să vedem și mănăstirile de aici. Acel drum, care este un mini Transfagarasan a fost foarte distractiv să îl filmăm, de pe motociclete, chiar și atunci când am realizat „Flavours of România”, deci l-am experimentat de 2 ori. În concluzie, sper să placă tuturor filmele pe care le-am realizat”, spune britanicul.

Cea mai spectaculoasă utilizare a filmului de prezentare va avea loc pe cunoscutul post britanic BBC. Nu gratis, dar pe bani decenți. Filmele realizate de Charley Ottley vor fi disponibile și în limba română, dar și în engleză. CJ Timiș a plătit 25.000 de euro pentru acest calup video. În ceea ce privește postul britanic, vor fi șase săptămâni de promovare și prețul plătit, de 10,000 de euro, este unul chiar bun, având în vedere dimensiunea televiziunii, iar „greutatea” numelui Ottley a contat la stabilirea acestui preț.

