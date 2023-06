FLIGHT FESTIVAL – District 23, cel mai mare festival din Vestul României, se pregătește de start

În perioada 16 – 18 iunie la Aerodromul Cioca de lângă Timișoara va avea loc FLIGHT FESTIVAL – District 23, cel mai mare festival din vestul României, ce va cuprinde un weekend plin de muzică de toate genurile, tehnologie și acțiuni sustenabile oferite de fiecare dintre cele 3 evenimente reunite sub acest concept – Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival.

Pe scena Flight Festival în cele trei zile de distracție vor fi prezenți : Rag’n’Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, John Newmann, Delia, Connect – R, Vunk, S.A.R.S. R.U.A., Maryliss, Andi Moisescu, Kuky feat. Pici, VDJ Sniper & Happy Flow, alexancadj, Alyn Vladucu, Alex Erdodi, Dalla Billa, B.Mike și Zoleevee.

Pe scena Vest Fest vor fi prezenți B.U.G. Mafia, Deliquent Habits, Subcarpați, Deliric X Silent Strike & Muse Quartet, Azteca, Ian, Nane, Rava, Spike, Marko Glass & Bvcovia, Petre Stefan, Specii, Idk, Argatu, Alex Super Beats, Phaser, K-lu, MCs United, Alex.

Pe scena Magnetic vor fi prezenți Hedex, Camo & Krooked b2b Mefjus, Andromedik, Floiwidus, Lens, 5HA5H, Azotix, Bondy, Bibanu, Dalla b2b Cips, Deckster b2b Nexus, Dudu, DWLS b2b Memphys, Enevel, EWMA b2b Rutlex, Freqax b2b Notsocommondj, Goblin, Grid, Ist, Mighty Boogie, Revan, Shockpit b2b Gears, Souldrip, Skinny, Yoshuu, 2shymc, mc Daxta, MC Skywalker, Motanu MC.

Printre vedetele care vor concerta la ediția din acest an se numără John Newman, care a devenit cunoscut în 2012 cu melodia „Feel the Love” (alături de Rudimental) care a ajuns pe prima poziție a topului de single-uri din Marea Britanie. Cântecul a fost prezentat și în coloana sonoră a jocului video „Need for Speed: Most Wanted” și a ocupat poziții fruntașe în clasamentele din lumea întreagă, iar melodia sa „Love me again“ a strâns 970 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Grupul american Delinquent Habits a luat naștere în 1991 și este cunoscut în special datorită pieselor lor rap cu tentă latină. Primul lor album a fost produs de membrul formației Cypress Hill, Sen Dog, care a și cântat în acest material discografic. Unul din cele mai de succes single-uri ale trupei s-a numit „Return of the Tres”.

Cu peste 15 zone de festival (V.I.P. Zone, Food Zone, Kids Zone, zone de activare, plajă urbană, ateliere și workshop-uri, junglă urbană, zone de relaxare, zone de activități sportive), FLIGHT FESTIVAL District23 devine, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cel mai mare festival din vestul României.

Abonamentele sunt disponibile aici https://tickets.vestfest.ro și fiecare abonament cumpărat asigură accesul la toate cele trei festivaluri.

