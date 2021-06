Fritz: Coltermul trebuie să se ocupe de amenda primită. „Nu văd un pericol pentru apa caldă în Timișoara”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că responsabilitatea plății amenzii pentru lipsa certificatelor verzi îi revine Coltermului. Termenul de plată al amenzii de 21 de milioane de euro este de 20 iunie, dacă nu se respectă acesta ar putea fi dată încă o amendă, iar ulterior blocate conturile. Fritz crede că această amendă va fi contestată și dă asigurări că nu va fi oprită apa caldă.

„Această obligație de a achiziționa certificate este o obligație a Coltermului. Primăria Timișoara, doar în anul acesta, a dat 90 de milioane de lei către Colterm. Anul acesta are și un buget record, de 99 de milioane de lei. (…) Vă reamintesc că prețul certificatelor a crescut de la 16 euro la peste 50 de euro în doar 12 luni, probabil o să se dubleze în anul următor, iar Colterm trebuie să se întrebe ce înseamnă asta pentru strategia lor de producție, de ce anul trecut au ars atâta cărbune știind că va crește prețul”, a declarat Fritz.

La modul general, edilul-șef a spus că bugetul Colterm nu trebuie să „se închidă” pe bugetul Primăriei Timișoara. Acesta se așteaptă la o contestație a amenzii și a precizat că inclusiv firma de avocatură cu care Primăria Timișoara are contract caută soluții la această problemă. Primarul se arată oarecum rezervat asupra viitorului, însă este sigur că și creditorii Coltermului doresc să își recupereze banii. „Vă asigur că niciuna dintre firmele sau instituțiile la care Colterm are datorii nu are interesul ca societatea să închidă mâine”, a mai spus Fritz.

Tot asigurări dă și pentru cetățeni: „Nu văd un pericol pentru apa caldă”. Momentan, Coltermul poate plăti anumite facturi, spune Fritz, din subvențiile acordate de primărie în avans. Multe dintre conturile companiei sunt blocate, însă nu și acela unde sunt livrate subvențiile. De asemenea, a adăugat acesta, se poartă zilnic discuții cu creditorii și Administrația Fondului de Mediu, cea care a amendat Colterm. „Faptul că la cele 300 și ceva de milioane datorie se mai adaugă încă alte câteva milioane nu schimbă situația de fond”, a mai spus spre final primarul.

Pe termen lung, deși există încă din 2019 un proiect de restructurare, Fritz nu se arată prea optimist: „Sunt sceptic față de propunerea la care se lucrează, nu știu dacă este una realistă”. Mai optimist este față de tranziția verde, plan menționat și campanie. Acele promisiuni, însă, erau pentru următorii opt ani de zile. Ar exista, totuși, posibilitatea unor investiții majore în viitor, inclusiv prin PNRR.

