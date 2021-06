Fritz vrea Traseul Revoluției, spitale și pasarele pietonale, finanțate prin PNRR. Estimare „realistă”: Timișoara va beneficia de 250 de milioane de euro

Marți, 8 iunie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat proiectele pentru care municipiul ar putea primi finanțare prin Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR). Deși inițial s-au depus proiecte în valoare de aproximativ un miliard de euro, o estimare despre care Fritz spune că e „realistă” arată că cel mai probabil suma de care va beneficia Timișoara va fi în jur de 250 de milioane de euro.

„Ne așteptăm ca în toamnă, cel târziu, să fie aprobat acest plan. E foarte important pentru noi cum va arăta PNRR-ul final. Momentan, avem doar această propunere a guvernului, dar noi trebuie să ne mobilizăm resursele către planul final. PNRR are, în total, aproape 30 de miliarde de euro, în următorii cinci ani, pentru România. În jur de 70% din aceste granturi, fonduri nerambursabile, trebuie să fie angajate până la finalul anului 2022. (…) Am trimis idei de proiecte care ar merita să fie finanțate, în valoare de peste 1 miliard de euro, cam 45 de fișe de proiect. Așa cum este construit PNRR, nu este o listă de proiecte aprobate, ci mai degrabă linii de finanțare. Am făcut o analiză cam cum «pușcă» liniile propuse de guvern cu intențiile noastre. Am constatat că avem cam 24 de idei de proiect care au fost, într-o formă sau alta, integrate în liniile de finanțare prevăzute de PNRR. O estimare realistă arată că ar fi în jur de 250 milioane de euro care ar putea să fie absorbite de Timișoara prin PNRR, e o sumă strict estimativă”, a declarat Fritz.

Acesta a spus, la general, care ar fi prioritățile PNRR: tranziția verde, tranziția digitală, educația și sănătate. „Sunt priorități pe care le avem și în Timișoara”, a precizat Fritz. Singurele nemulțumiri ale primarului sunt legate de tranziția verde. Conform actualului PNRR, fiecare reședință de municipiu ar primi aceeași sumă în prima etapă, în jur de 11 milioane de euro, indiferent de mărime. Edilul speră ca, totuși, Timișoara să ia bani și în etapa a doua, dacă nu chiar să fie modificată structura programului.

Fritz a menționat și câteva proiecte concrete care pot fi finanțate prin PNRR. Un proiect trecut specific pentru Timișoara este Traseul Revoluției. „Timișoara este orașul revoluției și trebuie recunoscut ca atare. Trebuie să reflectăm cum prezentăm revoluția în spațiu public. Orice turist care vine trebuie să simtă că «da, aici a început revoluția împotriva comunismului»”, a explicat Fritz. Pe acest traseu ar urma să fie trecute, printre altele, Piața Maria, Podul Traian, Piața Victoriei, Piața Libertății, Palatul Administrativ și Podul Decebal. De patru milioane de euro ar urma să fie amenajate proiecte de „infrastructură mică”, reabilitare peisagistică și evenimente digitale.

Pe domeniul Sănătății, Fritz speră, doar pentru noua maternitate a Spitalului Municipal, la 73 de milioane de euro. Ar mai putea fi alocați și alții pentru Institutul Oncologic sau dotări la Spitalul de Copii. În privința centrului oncologic încă nu se știe exact de cine ar urma să aparțină. Fritz speră că va fi al „Municipalului”, însă există posibilitatea ca acesta să fie al Ministerului Sănătății sau al Spitalului Județean.

Pe partea de mobilitate, Timișoara ar urma să primească două milioane de euro pentru sistemul de traffic management și e-ticketing. Alte 16 milioane de euro ar putea fi alocate renovării celor trei pasarele pietonale, dar și construirii a până la 5 noi pasarele. Acestea din urmă ar urma să fie atât pietonale, cât și „velo”, iar locații propuse sunt la UVT, la Solventul, la Uzina de Apă, Parcul Copiilor și Corneliu Coposu.

Fritz a mai menționat că Timișoara va avea cel puțin o nouă creșă construită prin PNRR. De asemenea, ar urma să fie eficientizate energetic câteva blocuri, dar, tot pentru „tranziție verde”, și retehnologizat sistemul de producție de energie și schimbate anumite conducte.

Comentarii

comentarii