Kunsthalle Bega. Triumph Amira Love Letter to Irina Bujor. Triumph Amira Love Letter to Mihai Mihalcea. Curator: KILOBASE BUCHAREST. 10 iunie – 23 iulie 2022.

Vineri 10 iunie, ora 19:00, va avea loc deschiderea. Sâmbătă 11 iunie, ora 14:00 – We are all lichens / 16+, va avea loc un atelier de mișcare pentru alterarea percepției și modificarea imaginației politice, Mihai Mihalcea. Tot sâmbătă 11 iunie, ora 17:00 – Tur ghidat, Dragoș Olea.

În continuarea formatului curatorial „LOVE LETTER TO […]”, inițiat în 2021 ca parte a conceptualizării TRIUMF AMIRIA, KILOBASE BUCHAREST și KUNSTHALLE BEGA Timișoara prezintă TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO IRINA BUJOR și TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO MIHAI MIHALCEA.

Este vorba de două expoziții solo care aduc împreună poziții artistice queer, puse într-un dialog despre posibilitatea de revizitare și redimensionare continuă a unor lumi care, mai degrabă decât să fie divergente, sunt suprapuse și se întrepătrund.

Expoziția lui Mihai Mihalcea scoate la iveală un proces, subtil și intens deopotrivă, de negociere cu identitățile artistice asumate de-a lungul timpului, „privirea în secțiune” devenind mobilul dezvoltării practicii sale artistice. În paralel, expoziția Irinei Bujor vorbește despre o încercare neobosită de a-și redefini universul, în care empatia, identitatea, viitorul sunt investite cu sensuri mereu neașteptate.

Irina Bujor lucrează preponderent în contexte particulare oferite de orașe mici din România și Germania. Lucrările sale se bazează pe asocieri formale care deschid un filon poetic singular; imaginile și instalațiile cu mai multe straturi evidențiază fragilitatea și instabilitatea care pun sub semnul întrebării realitatea noastră aparent sigură. Aplicând o mare varietate de strategii artistice, Irina dezvoltă o practică multifațetată în jurul unor fenomene obișnuite, care tind să treacă neobservate în subiectele pe care le abordează – râsul, genul, fabricile care produc cultură populară și lucruri care impregnează alte lucruri –, totodată instrumentele cu care își recalibrează, constant, universul.

Mihai Mihalcea este artist și coregraf stabilit în București. A inițiat și co-fondat structuri și proiecte cheie care au dus la recunoașterea internațională a creației românești de dans contemporan. Între 1994-2009 și-a prezentat lucrările coregrafice în instituții din întreaga lume, iar în 2010 și-a asumat o identitate artistică fictivă, Farid Fairuz, sub care și-a continuat activitatea până în 2019, realizând lucrări coregrafice și performance-uri, live și pentru cameră, prezentate atât în contextul artelor vizuale cât și al dansului contemporan. Mihai își continuă activitatea la intersecția dintre artele vizuale și dans, păstrând o privire proaspătă asupra propriei deveniri artistice.

Proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara în cadrul programului prioritar „Repere în cultură”.

Parteneri media: Radio România Cultural, Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads/SMARK, Renașterea Bănățeană, Agentia de Carte.ro.

Parteneri instituționali: Universitatea de Arte Timișoara, Inspectoratul Șolar Județean Timiș, Organizația Salvați Copiii Filiala Timiș, Fundația Herczeg, PUNCH, Biblioteca Pavilion, Sfera Timișoarei, The Institute, Kerber Verlag, Asociația Niciodată Singur.

Sponsori: BEGA, Egeria, PINTeam, ELECS Group.

