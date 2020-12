Liderul PSD Timiș cere votul oamenilor: Noi nu propunem candidați cu CV false, penali sau vedete parașutate de la București

Listele propuse duminică la alegerile parlamentare de PSD Timiș sun formate din oameni onești, de-ai locului, pe care alegătorii îi cunosc. În comparație, oferta electorală a formațiunilor contracandidate include vedete parașutate de la București, oameni care au CV-uri contrafăcute sau candidați penali, spune Alfred Simonis, liderul filialei Timiș a PSD. Totodată, el face un apel la electoratul de stânga, câruia îi cere să nu voteze ”partide nesemnificative, formate din foști membrii PSD”.

”Suntem la final de campanie, fac un apel la timișoreni, la timișeni, să voteze oameni și nu sigle ca și la locale, nu partide care au ascuns candidați cu CV contrafăcute, oameni penali sau vedete parașutate de la București. Cele două partide USR și PNL, care au câștigat detașat nu se pot înțelege pentru funcții. Cei trei lideri, Cristian Moș, Alin Nica și Dominic Fritz sunt oameni cu interese, bolnavi de putere, de care nu au nevoie timișorenii. Am văzut cererea deschiderii sălilor de sport lansată de Alin Nica, nici măcar prefectul PNL, nu a răspuns. Nu l-am văzut să zică ceva acum o lună când s-a luat decizia, când s-au închis piețele, nu au producătorii mici unde să își vândă produsele, nu am văzut să zică ceva legat de situația din Horeca. Noi, în Timiș propunem oameni pe care îi cunoașteți, oameni cu experiență, oameni de ai locului”, a spus Simonis.

El a mai lansat un alt apel pentru electorat, de această dată unul care vizează un partid cu doctrină asemănătoare. Simonis a cerut oamenilor ”să nu-și irosească votul” cu Pro România, care oricum nu intră în parlament și voturile se vor redistribui la PNL și USR, care sunt de dreapta.

”Mai am un mesaj pentru electoratul de stânga, orice vot pentru partide nesemnificative, unul în care sunt foști PSD-iști, oameni cărora partidul le-a dat totul și pe care l-au părăsit, partidului Pro România este unul risipit. Acesta, conform sondajelor, nu va intra în parlament. Procentele se vor redistribui la PNL și USR. Să voteze PSD, ese singurul de stânga care se poate opune abuzurilor”, a mai spus Simonis.

Liderul PSD Timiș a mai dorit să atragă atenția și asupra demersului lansat de el, de demisie din parlament în ultima zi a mandatului, pentru a nu beneficia de pensie suplimentară. Conform deputatului PSD, niciun parlamentar PNL nu a acceptat aceasta, iar Simonis l-a dat ca un exemplu, care ar putea fi unul pozitiv, pe Marilen Pirtea, care se află la primul mandat și, în plus, are și experiența demisiei pe ultima sută de metri a unui mandat, în speță cel de rector al Universității de Vest Timișoara, pentru a nu avea un mandat integral și a putea să aibă mai mult de două asemenea numiri, cum ar fi cerut legislația.

”Am solicitat partidelor să demisioneze în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie. Am văzut acuzații, să nu faci cerere la 65 de ani… Siguranța e că dacă îți dai demisia și nu ai mandat complet, ai siguranța că nu vei putea cere acea pensie specială. O parte din parlamentarii de Timiș au demisionat, nu am văzut niciun parlamentar PNL să o facă. Singurul care se află la primul mandat și care poate demonstra că nu-și dorește acea pensie este Marilen Pirtea. El știe ce înseamnă să demisioneze în ultima zi, așa cum a făcut la Rectoratul UVT pentru a avea mai multe mandate. A demisionat în ultima săptămână. Să demisioneze și în parlament. 20 decembrie este ultima zi de mandat. Am văzut tot felul de interpretări. Demisia e un act unilateral, e înregistrat în ziua respectivă, nu există discuții pe temă. Cât de absurdă e o astfel de abordare, e un act unilateral și ai renunțat”, a mai spus Simonis.

