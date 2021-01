Lucrări de 300 de mii de lei la grupurile sanitare de la Liceul de Arte Plastice. Primăria Timișoara a plătit aproape de două ori mai mult decât estimau profesorii

Vineri, 15 ianuarie, Ziua de Vest a prezentat, încă o dată, situația de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, după ce s-a implicat și Avocatul Poporului. Aici, după ce au fost reabilitate grupurile sanitare din corpul A – cel cu săli de curs –, încă există anumite dubii. În general, profesorii, elevii și părinții vorbesc despre comunicarea foarte proastă cu primăria, dar și despre calitatea foarte slabă a lucrărilor realizate, acolo unde s-au realizat. În corpul B – cel cu ateliere –, de exemplu, încă nu sunt funcționale toaletele.

Săptămâna trecută, inițial marți, mai apoi miercuri, primarul Dominic Fritz avea programată o întâlnire cu reprezentanții liceului. Împreună cu acesta, la liceu trebuia să vină și directoarea Serviciului Școli-Spitale-Baze Sportive, Anca Lăudatu. Și prima, și a doua dată au lipsit amândoi, așadar am fost nevoiți să cerem Direcției de Comunicare punctul de vedere al acestora. Dacă Fritz nu a putut veni pentru că a fost depistat cu infecție cu coronavirus – încă nu anunțase public acest lucru în momentul în care am adresat întrebările –, Anca Lăudatu nu și-a motivat absența. În schimb, am primit următorul răspuns din partea Serviciului Școli-Spitale, în legătură cu situația liceului:

„La Liceul de arte, la grupurile sanitare pentru elevi, băieți și fete, pe toate etajele au fost încheiate lucrările, sunt reabilitate și sunt funcționale. Grupurile sanitare ale profesorilor vor intra într-o serie de lucrări, care au fost propuse spre finanțare din bugetul acestui an”.

În loc să limpezească situația, răspunsul primit ne-a creat alte nelămuriri. Cei de la „Școli-Spitale” ne-au transmis că au fost finalizate lucrările la grupurile sanitare de la toate etajele. În fapt, funcționează doar cele din corpul A. În plus, cele din corpul B, nefinalizate, nu sunt doar destinate profesorilor, cum s-ar putea înțelege din răspunsul primit.

Mai mult, la întâlnirea de miercurea trecută, la care, până la urmă, au participat consilierii locali Ana Munteanu și Răzvan Stana, atât profesorii, cât și cei din conducerea liceului, au reproșat comunicarea defectuoasă cu Serviciul Școli-Spitale, o atitudine cel puțin nepotrivită a Ancăi Lăudatu în raporturile directe cu ei și calitatea proastă a lucrărilor efectuate. În plus, exista și un proiect propus de profesorii de arhitectură din școală pentru reabilitarea grupurilor sanitare. Aceștia aproximau un cost de 9.000 de euro pe etaj, așadar un cost total de 36.000 de euro (aproximativ 175.000 de lei) pentru reabilitarea celor opt băi, câte una pentru fete și una pentru băieți la fiecare dintre cele 4 etaje.

Așadar, pentru a clarifica aceste aspecte, joi, 14 ianuarie, am revenit cu câteva întrebări pentru doamna Lăudatu. Concret, am întrebat-o pe aceasta cât au costat lucrările efectuate, de ce nu a fost luat în calcul proiectul propus de profesori, cum consideră calitatea lucrărilor efectuate, dacă liceul ar putea funcționa fără grupurile sanitare din corpul B (fără acestea nu se respectă numărul minim de WC-uri impus de Ministerul Sănătății), de ce nu a răspuns adreselor trimise de conducerea liceului, cum comentează acuzațiile care i se aduc și de ce a lipsit de la întâlnirea de miercuri. Redăm integral răspunsul primit marți, 19 ianuarie:

„Lucrările de reparații la grupurile sanitare (parter- etaj III) ale Liceului de Arte Plastice, în corpul A, au costat 287.458,60 lei fără TVA.

Lucrările au fost executate într-o strânsă colaborare cu direcțiunea unității de învățământ, fără a aduce modificări ale formei încăperilor grupurilor sanitare, în conformitate cu normativele în vigoare în construcții, verificarea și calitatea execuției lucrărilor de construcții realizându-se prin specialiști – diriginți de șantier autorizați, materialele utilizate sunt certificate în privința calității și conformității, recepția la terminarea lucrărilor având loc în data de 09.12.2020.

Lucrările menționate anterior s-au executat în conformitate atât cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții, cât și legislația privind sănătatea și securitatea în muncă.

Menționăm faptul că lucrările au fost supravegheate de un diriginte de șantier, conform normelor în vigoare privind asistența tehnică prin diriginți de șantier a lucrărilor de construcții.

Serviciul Școli Spitale Baze Sportive nu a intrat în posesia unor proiecte tehnice avizate sau autorizate.

În ceea ce privește Corpul B, acesta nu a beneficiat de grupuri sanitare, astfel nu poate face obiectul unei reparații, ci a unei investiții, de aceea a fost inclus în bugetul local obiectivul de investiții «Expertiza+AE+DALI+PT – Reabilitare energetică, refuncționalizare și reparații construcții și instalații Corp A și B la Liceul de Arte Plastice, Timișoara, str. Lorena nr. 35, jud. Timiș». Subliniem faptul că în cadrul acestui obiectiv sunt cuprinse toate lucrările de reabilitare, necesar a fi realizate, atât lucrări de construcții (pereți interiori și exteriori, pardoseli, tâmplării, etc.), cât și lucrări la instalațiile: electrică, termică, sanitară, alimentare cu apă, canal”.

Pe scurt, deși nu a răspuns la toate întrebările noastre, iar în unele cazuri Lăudatu a folosit termeni destul de vagi, se înțelege că au fost plătiți 287 de mii de lei, fără TVA (peste 340.000, cu TVA), pentru reabilitarea grupurilor sanitare de la cele patru etaje. Cât despre recepția făcută în 9 decembrie, conform profesorilor, se poate spune că lucrările au avut o calitate atât de bună, încât din 10 decembrie băile au și fost închise, pentru a fi doar recent redeschise.

În legătură cu propunerea profesorilor pentru grupurile din corpul A, se înțelege că aceasta nu face parte din categoria „unor proiecte tehnice avizate sau autorizate” sau cel puțin nu a celor care „au intrat în posesia Serviciului Școli-Spitale-Baze Sportive”. Profesorii susțin, în schimb, că au fost cu proiectul propus direct la biroul Ancăi Lăudatu, aceasta inițial fiind de acord, în mare, cu ideile lor.

Se pare că există și o diferență între grupurile sanitare din corpurile A și B: unele există, iar altele „nu”. Scriem „nu” pentru că din discuțiile purtate miercurea trecută de reprezentanții liceului cu cei doi consilieri locali, se pare că doar „pe hârtie” încă nu apăreau deloc grupuri sanitare în corpul B. În realitate, din banii părinților și din sponsorizări, a fost adusă o firmă de instalații pentru a le realiza. Acestea au fost finalizate aproximativ în proporție de 70-80%. Demersurile, se pare, s-au împotmolit tot la Serviciul Școli-Spitale, care ar refuza să trimită o echipă de expertiză pentru a constata dacă acestea sunt sau nu funcționale și în ce măsură ar mai fi nevoie și de alte retușuri.

Revenind, dintr-un scurt calcul reiese că primăria a plătit în jur de 14.900 de euro (17.700, cu TVA) pe etaj, în timp ce proiectul propus de profesori estima costurile la 9.000 de euro pe etaj. În plus, nici după realizarea lucrărilor de reabilitare, nu se respectă recomandarea Ministerului Sănătății de a avea 25 de WC-uri pentru fete și 25 pentru băieți, la un colectiv de peste 400 și maximum 600 de elevi, categorie în care intră Liceul de Arte Plastice. Momentan, ar fi 16 pentru fete și 20 pentru băieți, dacă sunt luate în calcul și urinalele. În aceste condiții, nu se știe exact dacă Direcția de Sănătate Publică Timiș își va da acordul ca (toți) elevii să revină fizic la cursuri, în cazul în care va fi posibil acest lucru începând din februarie.

Se pare că modul de lucru, cel puțin la „Școli-Spitale”, a rămas pentru moment același, impus de fosta administrație: aducem Coltermul să repare, pentru a nu da bani altora. Se pare, în acest caz, că poate ieși chiar mai scump. Asta fără să mai menționăm că, din 2017, de când s-a mutat în clădirile de pe strada Lorena, liceul funcționa așa cum funcționa, DSP-ul constatând situația doar la începutul anului școlar, când a aplicat un avertisment unității.

Dacă în campania electorală Fritz a făcut un live pe Facebook în fața liceului, expunându-și viziunea pentru această unitate, acum rămâne de văzut dacă planurile sale vor fi și puse în aplicare. La nivel declarativ, liceul va deveni un hub cultural, așa cum anticipa și Ana Munteanu, colegă de partid cu primarul, la întâlnirea de acum o săptămână cu reprezentanții liceului. Momentan, s-ar putea măcar lămuri situația: este de vină Anca Lăudatu pentru situația în care se găsește acum Liceul de Arte Plastice sau doar „au profesorii ceva cu ea” – după cum ni se spune că se apără aceasta?

Comentarii

comentarii