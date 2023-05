Medicul peruan Falcón Guerra a revenit la Timişoara pentru a încheia un parteneriat între Universitatea Ucayali şi UMFT

În aceste zile, se află în vizită la Timişoara prof.univ.dr. Arlene Falcón Guerra, cadru didactic la Universitatea Naţională din Ucayali din Peru, pentru a parafa un protocol de colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara (UMFT), operaţional pentru cinci ani, cu posibilitatea de prelungire.

“Vreau să fiu o punte de legătură între sistemul medical din Peru şi medicina din Timişoara”, a declarat, marţi, prof. Falcon Guerra.

Acesta este absolvent al UMF Timişoara, în 1984, după care a urmat o bursă de studii, în capitala Banatului, unde a avut stagii de pregătire în ginecologie, la Clinica Bega, unde a lucrat şi cu regretatul dr. Ioan Munteanu.

Potrivit prof. dr. Guerra, “Şcoala de Medicină din Timişoara a fost bună şi este în continuare foarte bună. E adevărat că pe atunci nu avea aparatura pe care o are acum, dar a mers foarte bine şi atunci. Aşa am reuşit să ajung un chirurg foarte bun. Nu pot să uit ceea ce am învăţat aici de la profesori extraordinar de bine pregătiţi. Dr. Munteanu ne spunea întotdeauna că trebuie să devenim foarte buni în meseria aceasta de chirurgi ginecologi. Un lucru nu trebuie să uităm, că practica chirurgicală medicală nu s-a schimbat, fiindcă nici femeia nu s-a schimbat. Are acelaşi sistem interior de reproducere. Tot ce am învăţat în Universitatea de Medicină de la Timişoara şi în spitalul clinic de ginecologie mi-a fost de un real folos şi am aplicat cu succes în chirurgia ginecologică din Peru. Am avut succes şi am în continuare, fiindcă am urmat exemplul marilor profesori medici din Timişoara şi le-am ascultat sfaturile şi învăţămintele”.

Prof.dr. Marius Craina, preşedintele Senatului UMF Timişoara şi medic în obstetrică – ginecologie la Clinica Bega, a spus că parteneriatul dintre cele două prestigioase instituţii medicale din Peru şi din Timişoara este foarte bună, iar schimburile de experienţă se vor dovedi utile pentru toţi medicii, dat fiind că vorbim despre ţări de pe continente diferite, cu istoric diferit, cu atitudini diferite, cu gândiri diferite.

Domeniile de colaborare în ginecologie vor fi pe cercetare, stagiatură, schimburi de experienţă şi cercetare, inclusiv în chirurgie laparoscopică.

“Ceea m-a unit mai mult cu fosta mea facultate din Timişoara este şi dr. Craina. Am o datorie pentru români şi România, dar şi o mulţumire. Am fost în vizită şi la rectorul UMFT, Octavian Creţu cu care am stabilit să organizăm multe proiecte între cele două universităţi”, a spus prof. Falcon.

Sprijin mare vine şi de la prof. dr. UMFT Ramona Amina Popovici, de la prof. dr. Marius Raica, fost rector al UMFT, alături de care dr. Falcón va traduce o carte de histologie pentru studenţii peruani.

Pe linia de cercetare, dr. Falcón Guerra va colabora cu conf. Elena Bernad.

“Avem nevoie de ajutorul şi colaborarea cu UMFT, fiindcă este mai evoluată şi bine dotată, iar medicii profesori sunt mult mai bine pregătiţi, fiindcă vă aflaţi în Europa, iar Europa a fost mereu farul care a luminat umanitatea. Universitatea din Ucayani este în procesul de acreditare şi avem nevoie de internaţionalizare. Eu pot să fiu un fel de pod ca să apropiem cele două universităţi din Peru şi Timişoara, pentru a colabora”, a concluzionat medicul chirurg ginecologie Arlene Falcon Guerra.

Medicul peruan a dorit să revadă Timişoara, cu atât mai mult cu cât a aflat că oraşul este şi Capitală Culturală Europeană 2023.

