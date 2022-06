Membrii Asociaţiei Logs au fost nevoiţi să se mute din sediu, după ce au fost ameninţaţi cu moartea şi atacaţi cu pietre de romii de pe Loga

Membrii Asociaţiei Logs, care în cea mai mare parte se ocupă cu ajutorarea migranţilor şi a refugiaţilor, au fost nevoiţi să se mute, marţi, din sediul pe care l-au închiriat pe bulevardul C.D. Loga, în apropierea centrului oraşului Timişoara, după ce au fost ameninţaţi cu moartea şi atacaţi cu pietre şi alte obiecte de către vecinii de etnie romă.

Cei din Asociaţia Logs au chemat jandarmii să supravegheze mutarea, având în vedere că au fost atacaţi cu pietre de vecinii de etnie romă şi ameninţaţi.

“Nu am reuşit să facem faţă lipsei de siguranţă pe care eu şi colegii mei am întâlnit-o. Ameninţările au fost în special împotriva mea, pentru că eu sunt preşedintele acestei asociaţii, şi am încercat să vorbesc cu vecinii, să îi îmbunăm, să găsim o soluţie de compromis. Iniţial au spus că va fi ok şi după aceea ne-am trezit cu geamurile spate, pietre aruncate după noi, cu ameninţări cu moartea şi tot tacâmul. Iar faptul că securitatea noastră nu a putut fi garantată de forţele de ordine, adică noi am sunat la 112, am depus şi o plângere penală, noi am primit şi în următoarele zile telefoane de ameninţare cu moartea. E o luptă pe care noi nu putem să o purtăm, noi suntem asistenţi sociali şi nu ar trebui să fie lupta noastră. Asta e lupta oraşului şi până la urmă a legii. Această mafie ar trebui cumva îngenuncheată. Noi înţelegem puterea pe care o avem ca ONG. Noi ştim să anunţăm presa, să facem comunicate de presă, dar gândiţi-va câţi oameni s-au confruntat cu situaţia asta şi nu au avut puterea noastră şi asta pe noi ne îngrozeşte”, a declarat Flavius Ilioni Loga, preşedintele Asociaţiei Logs, pentru news.ro.

Membrii Asociaţiei urmează să revină în zilele viitoare pentru a-şi lua şi restul lucrurilor care nu au putut fi transportate acum cu maşinile. Până atunci, au lăsat pe clădire şi steagul Logs.

“Am notificat toate autorităţile, Primăria, cancelaria primarului, pe cei de la Prefectură şi am depus o plângere penală. Noi avem foarte mult de lucru. Noi suntem 16 angajaţi, lucrăm cu peste 1.000 de refugiaţi din Ucraina şi din alte ţări. Suntem foarte ocupaţi, suntem în căutarea unei case, sperăm cu nişte vecini mai primitori de data asta. Noi am depus o plângere penală la care suntem foarte hotărâţi să nu renunţăm pentru că persoana care ne-a ameninţat cu moartea a încercat să ne facă rău, să ne lovească, să ne ucidă, merită să fie adusă în faţă justiţiei”, a adăugat Flavius Ilioni Loga.

Asociaţia a făcut plângere la Poliţie, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere.

“În data de 03 iunie a.c., în jurul orei 09:10, poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 64 de ani ar fi aruncat cu pietre şi sticle înspre un imobil de pe strada C.D. Loga din Timişoara, distrugând două geamuri. Poliţiştii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”, au transmis reprezentanţii IPJ Timiş.

