Ministerul Educației Naționale finanțează Palatul Copiilor din Arad

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a declarat la Arad că intenționează să renoveze internatele școlare din întreaga țară. La Arad, Olimpiada de limba engleză nu a putut fi organizată, din cauză că Primăria Municipiului Arad nu a renovat clădirile internatelor din oraș și nu au existat locuri de cazare suficiente pentru elevi și profesori.

„Am discutat cu ministrul de Finanțe și încercăm la rectificare să obținem niște bani să reabilităm internatele. Nu am pornit neapărat de la olimpiada despre care vorbiți ci am pornit de la altă idee și anume că școlile din mediul rural se depopulează și atunci am putea să aducem copiii în aceste internate și să nu mai avem clase care învață simultan. Deocamdată am cerut inspectoratelor școlare să inventariem toate internatele care ne aparțin încă și care pot să fie transformate în niște spații de locuit pentru elevi”, a declarat Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale.

Anca Stoenescu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar General Arad a solicitat ajutor ministrului Educației pentru finalizarea Palatului Copiilor, o investiție începută și neterminată, dar și pentru clubul sportiv. „Sunt aici probleme cu două investiții, cu clubul sportiv și cu Palatul Copiilor și încercăm să găsim soluții pentru ca cele două investiții să se finalizeze cât de repede. Pentru că activitatea extra-curriculară care se desfășoară în orice județ în Palatul Copiilor este o componentă extrem de importantă în procesul educativ și de aceea Palatul Copiilor este un instrument pentru activitatea extra-curriculară extrem de important. În același timp clubul sportiv are aici rezultate foarte bune și eu cred că trebuie să fie sprijinit și va trebui să găsim o formulă ca împreună cu Ministerul Tineretului să agreem copiii din cluburile școlare să nu mai plătească taxe când se duc să facă performanță, să înoate și nu au bazin de înot pentru că este la Ministerul Tineretului și așa mai departe. Deci sunt acestea două lucruri concrete de făcut și sigur că mă voi implica în rezolvarea lor. Mai este nevoie e o sumă importantă, suma aceasta înseamnă zece milioane de lei. Nu este puțin, de aceea o să ne ducem acum pe șantier să vedem dacă s-ar putea finaliza pe bucăți, pe părți în așa fel încât să se poată muta activitățile aici și ce plătim chirie acolo să fie resurse care se duc tot în finalizarea Palatului”, a declarat Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale a venit la Arad pentru a participa la deschiderea Olimpiadei de TIC. Cu această ocazie a vizitat șantierul de la Colegiul Economic, unde a evaluat stadiul lucrărilor de reabilitare, investiție de 17.534.232 lei a Guvernului României prin PNDL. Au fost vizitate Colegiul “Mihai Viteazul” și Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” din Ineu, reabilitate și modernizate prin PNDL, care în perioada următoare vor beneficia și de alte investiții pe linie de dotare. Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu a vizitat la Pâncota o investiție guvernamentală consistentă, în valoare de 970.000 lei, un nou corp de clădire la școala primară, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării.

Comentarii

comentarii