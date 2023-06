O nouă recunoaștere pentru Școala timișoreană de Construcții Metalice

Școala timișoreană de Construcții Metalice creată de academicianul Dan Mateescu la Universitatea Politehnica Timișoara a primit o nouă recunoaștere internațională – ședința Comitetului Tehnic pentru Stabilitatea Structurilor, a Convenției Europene pentru Construcții Metalice, a avut loc la Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor din cadrul UPT.

Ședința s-a desfășurat în format hibrid, cu participarea a 23 de membri din 14 țări. Această reprezintă a cincea ședință a acestei comisii la Timișoara, începând din septembrie 1996, când Politehnica Timișoara, ca partener instituțional, a fost acceptată în ECCS, în cadrul Adunării Generale de la Bruxelles. Timișoara, prin Universitatea Politehnica și departamentul CMMC, este cunoscută și recunoscută în comunitatea științifică și profesională din domeniu prin sintagma „Școala de construcții metalice și stabilitatea structurilor de la Timișoara”.

Prima ieșire semnificativă în lumea ingineriei structurilor metalice, prin care s-a marcat recunoașterea internațională a Școlii, a avut loc în anul 1980, când colectivul condus de academicianul Dan Mateescu a participat la elaborarea unui important document coordonat de American Institute of Steel Construction – AISC, intitulat „Stability of Metal Structures – A World View”. Acest document, la redactarea căruia au contribuit experți din Europa, America de Nord, Japonia și Australia, a fost publicat în 1981 sub egida AISC. Echipa timișoreană (D. Mateescu, V. Gioncu, I. Caraba) a contribuit la redactarea a trei capitole.

Ca urmare a acestei participări, în octombrie 1982, la Timișoara a fost organizată prima sesiune în Europa de Sud-Est a celui de-al 3-lea Colocviu Internațional de Stabilitate, sub egida Structural Stability Research Council – SSRC din SUA și a Convenției Europene de Construcții Metalice (ECCS-CMMC-EKS); sesiunile a doua și a treia ale colocviului s-au desfășurat în 1983, în mai la Toronto și, respectiv, în noiembrie la Paris.

În anul 1983, în cadrul Bazei de Cercetări a Academiei Române, a fost înființată la Timișoara Comisia pentru Stabilitatea Structurilor, ulterior, după 1990, fiind arondată Secției de Științe Tehnice. Scopul comisiei era de a acționa ca un colectiv de experți care, în sesiuni periodice de lucru, să evalueze și să dezbată probleme și soluții în domeniul stabilității și instabilității structurilor metalice, să promoveze și să dezvolte noi modele și metode de calcul, să îmbunătățească cele existente. Comisia coordonată de către academicianul Dan Mateescu era compusă din membri selectați, specialiști recunoscuți, de la cele patru facultăți de profil din Timișoara, București, Iași și Cluj-Napoca, precum și de la INCERC.

În anul 1997, în cadrul Sesiunii asiatice organizate la Nagoya, denumirea manifestării s-a schimbat în International Conference on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS). Sesiunea europeană s-a organizat în 1999 la Timișoara. Seria a continuat apoi, sub această denumire, pe continente, până în 2016, când a revenit la Timișoara. Ultima ediție, a 15-a, s-a organizat în 2022 la Aveiro, Portugalia.

Comitetul Tehnic nr. 8, „STABILITY OF STEEL STRUCTURES” al ECCS (European Convention of Constructional Steelwork) ține două ședințe de lucru pe an, în primăvară și toamnă. Ultima ședință din anul trecut a avut loc online la Universitatea din Bochum, pe 9 decembrie 2022. Sedința actuală este a 5-a care are loc la Timișoara, în perioada de la aderarea României la ECCS.

Cu ocazia acestei ședințe s-au aprobat doi noi candidați, profesorii Viorel Ungureanu și Florea Dinu, care urmează să fie validați în Adunarea ECCS din această toamnă. Academicianul Dan Dubină este membru al TC 8 din 1998 și a fost Președintele ECCS în perioada 2005-2006.

Începând cu acest an, Comisia de Stabilitatea Structurilor din cadrul Secției de Științe Tehnice a Academiei Române se numește Comisia de Stabilitate și Ductilitate a Structurilor.

