Părinții elevilor din clasele primare din Giroc vor cursuri de dimineață pentru copii. Răspunsul primăriei și liceului

Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din municipiul Timisoara pe strazile: Martir Grama Alexandru si Taco Gabriela, in data de 19 august incepand cu ora 09:30, ca urmare a unui incident survenit la reteaua de distributie gaze naturale. Echipele companiei lucreaza in vederea remedierii situatiei, reluarea treptata a alimentarii cu gaze naturale fiind estimata a se realiza pe parcursul zilei de 19 august, incepand cu ora 14:00, in functie de prezenta la domiciliu a consumatorilor afectati, masura fiind necesara pentru efectuarea operatiunilor in conditii de siguranta