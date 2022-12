Pelerinaj la București pe urma cenușei martirilor Timișoarei

Luni, 19 decembrie, după slujba religioasă de la capela Memorialului Revoluției de la Timișoara, a început pelerinajul la monumentele martirilor ridicate de memorial în oraș, la care au participat elevii de la mai multe școli.

Tot luni are loc pelerinajul pe urmele cenușei eroilor martiri, la București și Popești –Leordeni, iar de la ora 19, spectacolul Zile roșii, nopți albe, susținut de Teatrul Portabil Timișoara – HOINART – la ora 19.00.

Gino Rado, președintele Memorialului Timișoara, a explicat: ”Sunt activități comemorative și de rememorare pe care le facem de peste 20 de ani. De obicei făceam pelerinajul elevilor la monumentele din oraș în data de 18, dar fiindcă a căzut duminică, am mutat luni evenimentul. Școlile au adoptat câte un monument și elevii depun coronae de flori în memoria eroilor revoluției. Pentru data de 18 nu am putut să mobilizăm elevii. Era și duminică. Am vrut să continuăm această tradiție de pelerinaj. Am început ziua de luni 19 decembrie cu o slujbă religioasă în memoria martirilor care s-au sacrificat la revoluție în urmă cu 33 de ani. În 16 decembrie, am avut și ziua porților deschise la memorial. Luni am pornit și în pelerinaj pe urma cenușei eroilor martiri, la București și la Popești Leordeni. Merg rudele și urmașii tinerilor uciși la revoluție, dar poate merge oricine dorește cu noi!”.

În perioada 1990 – 2014, au fost realizate un complex memorial în Cimitirul Eroilor cu 12 monumente în Timișoara care au fost amplasate în zonele mai importante din oraș, unde au avut loc lupte între demonstranţi şi forţele de represiune, și o capelă ecumenică la sediul Memorialului. Totodată am realizat un complex memorial în localitatea Popești-Leordeni. Primăria orașului Berlin a donat asociației în 2013 o bucată din Zidul Berlinului, Timișoara rămânând singurul loc din țară care găzduiește o asemenea piesă memorială.

În spațiile expoziționale de la memorial pot fi vizitate mai multe expoziţii, care tratează atât evenimentele din 1989 din România, cât şi din fostele ţări comuniste din Europa.

Turiştii au posibilitatea să facă un tur al monumentelor din Timişoara, să viziteze expoziţiile memorialului şi să vizioneze filme documentare realizate, filme care sunt subtitrate în engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, maghiară şi sârbă. Turiştilor care ajung la noi le asigurăm ghidajul în limbile română, engleză, germană, și maghiară.

