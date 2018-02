Peste 200 de companii vin la Angajatori de TOP

Catalyst Solutions anunță organizarea celui mai mare târg de carieră din România – Angajatori de TOP. Primăvara aceasta, târgul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei ediții, în Timișoara, București și online, la nivel național:

Angajatori de TOP Timişoara: 16-17 martie, Centrul Regional de Afaceri Timișoara

Angajatori de TOP Bucureşti: 23-24 martie, Sala Palatului

Angajatori de TOP Virtual: 2-22 aprilie, pe hipo.ro

Organizat de 2 ori pe an, primăvara și toamna, târgul de joburi Angajatori de TOP este un eveniment de referință pentru piața de resurse umane din România. Ediția din această primavară înregistrează cele mai multe companii participante. Peste 200 de angajatori vor fi prezenți în cadrul celor 3 evenimente, fiind cea mai mare ediție din ultimii 11 ani, atât ca număr de angajatori cât și ca număr de joburi. Pe lângă oportunitățile de carieră, în cadrul târgurilor de joburi Angajatori de TOP, participanții au posibilitatea să participe la sesiuni de dezvoltare profesională și personală, conferințe și workshopuri, susținute de peste 100 de manageri de top, profesioniști din diverse arii de activitate, specialiști sau directori HR.

“Dimensiunea evenimentelor și diversitatea oportunităților de carieră sunt aspecte care definesc edițiile Angajatori de TOP din această primăvară. Un specific al pieței de recrutare, observat în ultimele luni, este acela că angajatorii au planuri de dezvoltare și extindere a numărului de angajați. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nevoia de recrutare a crescut, iar accentul este atât pe recrutarea de profesioniști, dar și de tineri absolvenți și persoane entry-level. Daca nu vor interveni modificari economice negative, ne asteptăm ca trendul să fie, în continuare, unul de creștere” a declarat Dragoș Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions, companie care organizează Angajatori de TOP.

Conform studiului Hipo.ro privind Piața forței de muncă în 2018, la nivel național se înregistrează schimbări în mai multe sectoare ale pieței forței de muncă, iar anul 2018, continuă optimismul lui 2017. În urma studiului a reieșit faptul că majoritatea companiilor au planuri de extindere a echipelor. Doar 3% dintre angajatorii intervievați estimează că numărul angajaților din cadrul companiei va scădea în 2018. În ceea ce privește departamentele în care companiile estimează că vor avea deschise poziții, în topul clasamentului se află: Vânzările, Customer service, IT, Inginerie, Contabilitate, Resurse Umane, Producție și Administrativ. La capitolul creșteri salariale, în 2018 doar 66% dintre angajatori preconizează măriri salariale, comparativ cu 81% în 2017. Studiul Hipo.ro Piața forței de muncă în 2018 a fost realizat în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, pe un eșantion de 330 de companii.

La Angajatori de TOP participă companii multinaționale și locale, care activează în domenii de activitate precum: IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit şi Consultanţă, Retail, Financiar – Bancar.

Câteva dintre cele care au confirmat deja prezența sunt: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Adient, Allianz Technology, AMAZON, AMOMA.com, Auchan Romania, BCR, BearingPoint România, Blue Projects, Bosch Service Solutions, British American Tobacco, Carrefour România, Coca-Cola HBC România, Computer Generated Solutions România, Continental, DB Global Technology, DB Schenker SSC, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – ROMANIA, DXC Technology, Ericsson, Federal Mogul, FINASTRA, Flex, Genpact, Grup Renault România, Harman, HELLA, HP Inc, IKEA, JTI România, Kaufland România, Kellogg’s, Lidl România, McDonald’s in Romania, Michelin România, Microsoft, Nestle, Nokia, Oracle, PepsiCo, Philip Morris, Photo Hotel, Raiffeisen Bank, Rewe România – Penny Market, Societe Generale European Business Services, TBI Bank, TELUS International Europe, Valeo Lighting Injection, Veeam Software, VOXPRO, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, Yazaki Component Technology.

Companiile care doresc să participe la Angajatori de TOP se pot înscrie până pe 5 martie, în limita standurilor disponibile, la adresa de e-mail angajatori@catalyst.ro.

Cei care sunt în căutarea unui job se pot înscrie gratuit online, pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/, ulterior pot participa la eveniment în baza CV-ului tip Barcode.

Comentarii

comentarii