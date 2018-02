Se colectează alimente neperisabile pentru familii de bătrâni din Timiș aflate în nevoie

Puteți face o faptă bună. Familii nevoiașe de bătrâni din Timiș au nevoie de ajutorul vostru pentru a trece cu bine peste iarnă. Puteți dona alimente neperisabile.

Alimentele sunt colectate de Asociația Look Inside din Timișoara, joi, 22 februarie, începând cu ora 19, la sediul de pe strada Zugrav Nedelcu nr. 9.

„Vă invităm să vă alăturați și în luna februarie proiectului nostru “Familii fericite cu bonuri oferite”, care sărbătorește luna aceasta 4 ani de când a luat startul. De-a lungul acestor 4 ani am intrat în casele oamenilor nevoiași și cu ajutorul vostru am putut să le oferim necesarul de alimente pentru o scurtă perioadă de timp. Vă așteptăm și joia aceasta, 22 februarie, începând cu ora 19:00, la sediul asociației”, transmit cei de la Look Inside.

Comentarii

comentarii