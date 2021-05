Primarul Lugojului, apel către cetățeni: „Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca sistarea furnizării apei să nu aibă loc”

Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a făcut un nou apel către lugojeni, după ce societatea Meridian 22, care încă gestionează serviciile de apă și canalizare în urbe, a fost somată de către furnizorul de energie electrică să își achite datoriile în maxim 10 zile. În caz contrar, va fi sistată furnizarea energiei electrice, situație care poate duce la oprirea uzinelor de apă și la sistarea alimentării cu apă a municipiului. „Situația dificilă a Meridian 22 poate duce la oprirea uzinelor de apă. Societatea a fost somată de către furnizorul de energie electrică să-și achite debitele în maximum 10 zile, sub sancțiunea sistării furnizării de energie electrică. În prezent, Meridian 22 are datorii de 380.000 RON la această societate și de 600.000 RON la fostul furnizor de energie electrică. Toate conturile bancare deținute de Meridian 22 sunt afectate de popririle instituite de Apele Române pentru recuperarea penalitaților aplicate din cauza nefuncționării stației de epurare. Toate bunurile Meridian 22 sunt ipotecate (clădirile) sau gajate (utilaje, mijloace de transport în comun, echipamente, etc.). Căutăm soluții pentru a plăti acest debit din sume alocate direct de către Primărie. Apelul pe care îl facem la lugojeni, dar și la toate persoanele juridice din Lugoj, care sunt clienți ai Meridian 22, este legat de plata cât mai rapidă a sumelor pe care le datorează societății. Falimentul societății este iminent. Acum însă nu mai contează care sunt cauzele acestui faliment, cine și cum l-a provocat, acum avem nevoie de sprijinul dvs. pentru ca sistarea furnizării apei să nu aibă loc. Suntem pregătiți să preluăm angajații esențiali și activitatea Meridian 22 pe noua societate, înființată recent, însă procedura necesită timp. Vă solicităm să vă achitați toate debitele către Meridian 22, în cel mai scurt timp posibil”, este apelul transmis lugojenilor de către primarul Claudiu Buciu.

