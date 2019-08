Primarul Nicolae Robu, mesaj dur companiei Enel: ”Încetați să vă mai bateți joc de noi!”. Locuitorii din Lipovei au primit curent după 30 de ore

Mii de locuitori din Calea Lipovei au stat fără curent, peste 30 de ore, pentru o defecţiune la un cablu al Enel. Pe aproape 40 de grade, fără posibilitatea de face un duş, fără posibilitatea de a se răcori la un ventilator sau la climă, cu mâncarea aruncată pentru că li s-a stricat în frigiderele devenite cuptoare, oamenii revoltaţi au ieşit în stradă, luni seara şi au protestat. Cu sutele. Au apărut jandarmii pentru ca evenimentele să nu escaladeze, dar nu a fost cazul.

După ceva timp a apărut şi city-managerul Robert Kristof, care şi-a încasat toate ocarele de la cetăţenii care erau supăraţi pe Enel. Totuşi, nu s-a lăsat cu violenţe.

Batjocura şi sfidarea Enel la adresa timişorenilor a fost una demnă de feudalii Evului Mediu, care nici măcar nu s-au sinchisit să-şi trimită vreun “bade” să vorbească cu cei de pe spatele cărora îşi umflă conturile bancare.

ISU Timiş a mobilizat deja colegii din judeţele Arad, Caraş Severin şi Hunedoara, împreună cu care a trimis deja patru containere tip generatoare electrice care să asigure energia electrică până la remedierea situaţiei.

Din concediul exotic, primarul Nicolae Robu a postat și el pe o rețea de socializare un mesaj dur împotriva companiei Enel.

”Aflu cu indignare că cetățenii din Calea Lipovei sunt fără curent de două zile! Este inadmisibil așa ceva! Explicația e clară: privatizarea în batjocura poporului român a avuției noastre, a tuturor românilor, în termeni de distribuție a energiei electrice. Cum? Nu numai pe nimic, nu numai fără obligații clare de retehnologizare permanentă, pt a se ține pasul cu dinamica cerințelor și fără sancțiuni pt neîndeplinirea și a minimului de obligații stabilite mai mult de formă, să nu fie vidă secțiunea respectivă din contract, dar ÎN CONDIȚII DE MONOPOL! Iar în atari condiții, bieții cetățeni și noi, administrațiile publice locale, nu putem face nimic, fiind 100% la cheremul ENEL! Atât eu, cât și ceilalți colegi primari, sunt convins, am încuraja concurența pe raza unităților noastre administrativ-teritoriale, convinși că doar ea ar conduce la servicii de calitate! Dar… nu putem, pt că monopolul este garantat de statul român!

Să le fie rușine tuturor celor care au avut indolența / incompetența de a ține un cartier întreg două zile fără curent, în 2019! Și când spun tuturor, îl am în vedere și pe proprietarul de garaj care am înțeles că nu și-a dat acceptul să se sape pe sub garajul său (oricum, însă, eu consider că ar fi trebuit să se recurgă, în câteva ore, nu după două zile, la soluții alternative!)”, spune Nicolae Robu.

Declarația primarului vine după ce locuitorii din Zona Lipovei au protestat în stradă, după ce au rămas fără curent de duminică. Ca un făcut, declarația lui Robu a fost postată chiar în momentul în care a fost reluată realimentarea cu energie electrică, după 30 de ore de întrerupere.

Potrivit reprezentanților E-Distribuție Banat, întreruperea s-a datorat exploziei unui cablu de medie tensiune. Inițial, problema a fost remediată duminică seara, însă, între timp, ar fi explodat un alt cablu. Au fost afectate străzile Ion Ionescu de la Brad, Verde, Stuparilor, Sf. Apostoli Petru și Pavel, Pomiculturii, Oravița, Holdelor, precum și toate străzile adiacente.

Foto: Facebook/ Info Trafic Jud. Timiş

Comentarii

comentarii