Rotary Ripensis – două proiecte! Concertul Winter Times – “Scenă Virtuală” și O generație nouă fără HPV

Clubul Rotary Ripensis Timișoara este compus din prieteni uniți de dorința de a dărui, și dacă de-a lungul anului s-au conturat numeroase proiecte fiecare susținând dezvoltarea comunității, ce alt mod mai frumos de a încheia decât prin a petrece împreună sărbătoarea Crăciunului?!

Rotarienii aduc în atenție două proiecte în desfășurare, din sfera de educație și cea de sănătate:

Primul proiect este Concertul Winter Times – “Scenă Virtuală”, un proiect multianual ce însuflețește și motivează elevii Liceului de Artă Ion Vidu, dar mai ales îi asigură că, indiferent de circumstanțe, aceștia vor avea unde să performeze, și mai mult, să se poată bucură de recunoaștere și apreciere din partea publicului virtual/fizic.

Cel de-al doilea proiect tratează într-o notă mai serioasă un subiect prea puțîn discutat/mediatizat, Health for People & Viceversa – O generație nouă fără HPV. Este o campanie de conștientizare și prevenție împotriva acestui virus, având ca și grup țintă copii cu vârstă cumprinsă între 12-18 ani, dar tot odată vine și cu informații bine structurate și utile pentru adulți/părinți, cadre didactice etc.

Acest proiect pilot va fi implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, în toate școlile din Județul Timiș. Pentru a face această seară cât mai specială, vin spre susținerea evenimentului cu momente muzicale perfect alese, Trupa Jarvis Musical Voices & Trupa The Gears.

Apoi petrecerea va continua alături de Casa Del Retro!

Preparate atent gândite, băuturi care complimentează într-un mod perfect echilibrat întregul meniu, muzică bună, cât și tombolă surpriză, garantează o atmosfera plină de energie bună!

Comentarii

comentarii