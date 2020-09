Scandalul creșelor aduce în prim plan problema ”colonizării cu interlopi a administrației Timișoarei”

Ieșirea nervoasă a primarului Nicolae Robu, în seara zilei de miercuri, 9 septembrie, în timpul unei vizite electorale în cartierul Plopi din Timișoara, continuă pe pagina sa de facebook. După apariția unei înregistrări video, în care este extrem de deranjat de întrebările insistente ale unei locuitoare din zonă pe tema renovării unei școli și a unei grădinițe, Robu a început să se laude cu câte a făcut și va face pentru copii din Timișoara.

Cea mai deranjantă întrebare a unei mămici din Timișoara a fost: ”Păi domnul primar, dacă copiii sunt cei mai mari fani ai dumneavoastră, de ce nu faceți pentru toți copiii școala de aici, grădinița, de ce nu o renovați?”.

Răspunsul ”golonesc” al primarului (aflat în campanie electorală) a fost: ”Mergeți la partid acolo (USR, n.r.), la prostiile cu care vă îndoctrinează”.

Pe facebook, tonul lui Nicolae Robu s-a mai liniștit, acesta anunțând că vor fi cumpărate clădiri pentru creșe și grădinițe, fără să spune de unde vor fi bani și de ce nu a făcut asta în ultimii 8 ani de când este primar.

”Când am preluat creșele, numărul de locuri era de cca 350. L-am crescut la cca 700. Am demarat patru proiecte de construire de noi creșe. Evident, inclusiv pe fonduri europene.

Pe de altă parte, o mulțime de grădinițe erau în stare foarte proastă și am investit enorm să le reabilităm. Deși n-am reușit să le aducem pe toate la nivelul pe care ni-l dorim, progresele sunt uriașe. Vom continua!

Ei bine, pandemia ne-a dat peste cap. Noile norme ne-au adus în situația de a nu putea onora un număr mult mai mare de cereri, atât la creșe, cât și la grădinițe.

Cum ridicarea unor construcții noi, cu toată birocrația legală, ia ani, am decis închirierea și / sau cumpărarea de clădiri gata construite, pt a veni în ajutorul tinerelor familii cu copii mici.

Fac în premieră apel public: vă rog, stimați timișoreni, dacă aveți sau știți pe cineva care are clădiri ce ar putea fi amenajate rapid pt a funcționa ca și creșe și grădinițe, să ne aduceți la cunoștință”, a scris Nicolae Robu.

Situația este însă scăpătă de sub control de primarul Robu. Serviciul de creșe a fost preluat de Primărie în 2016 și avea 350 de locuri. La acel moment, Robu a promis că-n patru ani vom ajunge la 1000 de locuri. Între timp am ajuns abia la 427 și nu la 700, cum spune acum primarul. Mai mult, în acest an, pentru că nu mai e acceptabil să avem creșe și școli aglomerate, nici aceste locuri nu mai sunt toate disponibile.

Situația la zi arată că aproape 550 de copii din Timișoara nu au unde să meargă la creșă, iar doar 85 de micuți au fost admiși, după ce sute de oameni au stat la coadă pentru a prinde un loc.

Chiar șefa Serviciului de Creșe, Gabriela Crăciun a declarat că în fiecare an locurile sunt insuficiente. Gabriela Crăciun mai spune că, pentru moment, nu există o soluție pentru rezolvarea problemelor. Cei peste 550 de copii care nu au prins un loc în creșele timișorene nu au decât să aștepte eliberarea unuia, în situația în care unii dintre părinți renunță să-și mai ducă micuții înscriși deja pe liste.

Șefa interimară a Serviciului Public Creșe, Gabriela Crăciun, a fost numită în această funcție de conducere prin încălcarea Legii 188/1999, fără a avea vechimea necesară în specialitatea studiilor pentru numirea în funcția de șef de serviciu.

”Situația din Serviciul Public Creșe este un real dezastru, o insultă la adresa părinților și o gaură neagra din buget cum de altfel orice face primăria este o gaură imensă în bugetul timișorenilor.

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în 2019 ne dezvăluie că acest serviciu consuma 9 milioane de lei anual pentru 164 de angajați și deservește undeva la 200 de copilași înscriși. Serviciile oferite copiilor sunt deosebit de slăbuțe și am constatat că acest serviciu deservește mai degrabă necesitățile persoanelor angajate și mai puțin ale beneficiarilor”, spune Serdean Mugur Lucian, candidat independent la Primăria Timișoara.

După criza de nervi a primarului Nicolae Robu, Sorin Vlad Predescu, fostul director al Direcției Județene de Cultură Timiș, s-a arătat îngrijorat de ”colonizarea cu interlopi a administrației Timișoarei”.

”Nu doar a primăriei, acolo este clar, conduc interlopii, dar și a altor instituții care ar trebui să sancționeze abuzurile primăriei. Cu largul concurs al guvernului, personaje dubioase și obediente sunt desemnate să acopere ilegalitățile conducerii primăriei. Măcar până se termină alegerile. Cazul meu este doar unul dintre celelalte. Am rămas Directorul Executiv al DJC Timiș (funcție ocupată prin concurs), chiar dacă sunt detașat temporar la Craiova. Mă întorc. Sunt curios: cine va risca să intre în închisoare pentru a-l acoperi pe Robu în aceste două săptămâni?”, spune Sorin Vlad Predescu.

