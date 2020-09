Serdean Mugur Lucian: ”Cu mâna pe inimă, vă spun că administrația locală este un GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT” (P)

Dar cine e candidatul independent la Primaria Municipiului Timisoara, Serdean Mugur Lucian?

M-am nascut in Timisoara, probabil singurul candidat la primarie nascut in Timisoara.

Am absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie din Timisoara.

Am lucrat doar in mediul privat.

Am 4 copii minunati.

Sunt expert in arta, colectionar de arta, pictez si sunt designer de mobila.

Din martie 2017 sunt medic voluntar la SCJUT Pius Branzeu si voluntariatul continua si azi.

Din 2016 am o activitate intensa pe facebook iar pe contul meu puteti gasi foarte multe dintre actiunile mele indreptate impotriva neregulilor constatate in administratia locala. Din 2018 am inceput s afac vloguri in care povestesc despre toate jafurile puse la cale de cei din administratia locala si eforturile depuse pentru a incerca stoparea acestora.

Din 2016 studiez administratia locala si o cunosc mai bine decat buzunarul meu…

Concluzia mea dupa 4 ani de studiu e ca administratia locala este un GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT!

Din 2016 am facut peste 1000 de sesizari si cereri catre primarie si catre toate institutiile abilitate in aplicarea si respectarea legilor precum si in prevenirea si stoparea coruptiei.

Am deschis 50 de procese impotriva primariei pentru ascunderea informatiilor de interes public.

Am chemat la comisia de disciplina din primarie si prefectura functionari din primarie vinovati de prejudicierea bugetului local.

Am facut 10 denunturi penale la DNA Timisoara, DNA Bucuresti, DIICOT, Politie si Parchete cu privire la fapte de coruptie ale functionarilor din Primaria Timisoara ce au produs prejuudicii uriase asupra bugetului timisorenilor.

Am constatat ca administratia locala este cea mai corupta administratie locala din Romania lucru confirmat in fiecare an de catre Curtea de Conturi a Romaniei.

Promisiunile in campania electorala facute de toate partidele sunt doar minciuni.

Datoria publica a primariei este uriasa si tinuta la mare secret. Toate lipsurile pe care le constatam azi se datoreaza jafurilor din bugetul local programate in cel mai mic detaliu.

Primaria Timisoara lucreaza doar pentru grupurile de interese si nu are nicio preocupare fata de cetatenii orasului si fata de nevoile stringente ale acestora.

In cei 4 ani de cand studiez administratia locala, am descoperit o multime de lucrari publice fictive iar cele facute, sunt la suprapret si de proasta calitate.

Pentru a avea bani la buget singura solutie e sa facem economii serioase incepand cu anularea tuturor contractelor paguboase ce secatuiesc bugetul local.

Voi solicita vanzarea tuturor masinilor ce sunt puse la dispozitia sefilor sau angajatilor din primarie precum si a societatilor comerciale exceptand cele pentru interventii sau pentru transportul materiilor prime.

Daca pe vremea fostului primar s-au renovat 40 de km de cale rulare tramvai si strazile adiacente cu un pret de 1 milion de euro per kilometru, azi am ajuns sa platim peste 10 milioane de euro km de strada renovata ce are si cale rulare tramvai.

Am descoperit ca in crese sunt doar 200 de locuri fata de cele 700 de locuri ce se declara in Rapoartele Primarului. In serviciul public crese se declara 167 de angajati desi acestia nu au cum sa stea in spatiile destinate creselor. Am descoperit 2 crese ce figureaza fictiv in Rapoartele Primarului. In 8 ani si 2 mandate, actualul primar nu a dispus construirea niciunei crese dar a pierdut cateva sute de locuri din cauza spatiilor nepotrivite unde au functionat crese in Timisoara.

Am descoperit ca se fura banii destinati burselor scolare cu concursul larg al multor profesori din scolile si liceele timisorene. Dupa alegeri voi face un nou denunt pe aceasta tema.

Am descoperit ca banii destinati pentru renovarea si dotarea scolilor au fost furati si deturnati pentru realizarea unor vile private, situatii expuse pe larg in presa. Primarul se lauda cu 100 de milioane de euro cheltuiti pentru renovarea scolilor si liceelor dar afiseaza poze din liceele renovate cu fonduri europene. Cu 100 de milioane de euro s-ar fi putut construi cel putin 30 de scoli noi dupa standardele europene actuale.

Spitalele din Timisoara, administrate de primarie, sunt la fel, tinta jafurilor, nefiind ocolite de cei ce prejudiciaza bugetul local. Asta e si explicatia pentru care cele 13 sectii spitalicesti sunt raspandite in diferite zone ale orasului si nu s-a dorit niciodata sa fie reunite intr-o singura cladire pentru ca haosul face casa buna cu jaful.

Transportul in comun este o alta tinta a jafurilor si daca in 2008 regia locala de transport local era in profit, dintr-o data s-a hotarat ca nu e mai cazul sa fie rentabila. An de an au crescut subventiile si azi am ajuns la subventii de 100 milioane de lei anual. Desi s-au dezvaluit public metodele prin care se fura banii societatii de transport si implicit banii timisorenilor, actuala conducere nu a oprit aceste jafuri.

Societatea de termoficare, la fel, este campioana la fraudarea bugetului prin masluirea cam tot ce tine despre datele firmei, de la numarul real de beneficiari pana la lucrari fictive sau falsificarea facturilor in dauna consumatorilor. Un tun rapid dat de un grup de smecheri aflati din spatele deciziilor politice este legat de achizitionarea certificatelor verzi a caror pret de achizitie a fost votata de catre Consiliul Local dar la final pretul platit a fost dublu, de 6 milioane de euro. Am depus doua denunturi impotriva jafurilor din societatea de termoficare extrem de bine documentate dar care au fost clasate, motivele invocate neavand legatura cu subiectul reclamat de catre mine iar procurorul de la DNA a fost promovat la Bucuresti pentru talentul avut la clasarea tuturor denunturilor impotriva administratiei locale.

Am descoperit inca din 2017 ca nu avem Registrul Local al spatiilor verzi cerut de lege, Planul de Calitatea Aerului, Inventarul bunurilor primariei si am chemat in instanta primaria cu obligatia de a face. Datorita complicitatilor evidente intre primarie, procurori si judecatori, primaria a sfidat pe oricine si si-a continuat nestingherita activitatea a carei scop principal era doar jefuirea banului public.

M-am mirat de ce nu reuseste primaria sa acceseze fonduri europene si am descoperit in ghidul solicitantului ca toate documentele oficiale cerute in acest ghid nu exista in primarie.

In ultimii 8 ani dar si inainte, timisorenii au fost prejudiciati cu sume colosale de bani din bugetul local si rezultatul il vedem azi, un oras cu o dezvoltare haotica, cu zone marginale paraginite si insalubre in marea lor majoritate, transport in comun deficitar, servicii publice dezastruoase si functionari incompetenti si excedentari in administratia locala.

Inca din 2017 am fost socat de taierile abuzive de pomi motiv pentru care am facut plangere penala impotriva administratiei locale dar, judecatorii, procurorii si politisti corupti, au aruncat la cosul de gunoi orice demers legitim initiat de catre mine. Au urmat de-a lungul anilor zeci de plangeri si sesizari catre toate institutiile ce trebuie sa vegheze asupra respectarii legilor de mediu dar toate s-au facut pres in fata primariei.

La aceasta ora investitiile se fac din imprumuturi bancare si de aceea este nevoie urgenta cresterea sumelor de bani destinate investitiior in dezvoltarea orasului si un prim obiectiv ar fi desfiintarea Politie Locale, ce consuma anula peste 33 milioane lei si care s-a dovedit ca nu este in slujba cetatenilor. Atributiile acesteia se reintorc la functionarii din primare care pe vremuri periau orasul in cautarea neregulilor. Cu aceasta ocazie, Politia Nationala ar trebui sa-si reintre in drepturi si sa reactiveze Politia de Proximitate pentru a asigura siguranta cetatenilor si p entru a preveni faptele antisociale.

Referitor la situatia locuintelor sociale propun infiintarea urgenta a unui campus de containere locuinta sub supravegherea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, cea care se va ocupa si cu reintegrarea profesionala si sociala a beneficiarilor. Etapa urmatoare inseamna inventarierea tuturor spatiilor de locuit, a caminelor ce apartin de licee si care se pot renova si pot deveni camine sociale. Constructia de locuinte sociale este posibila doar dupa stabilirea exacta a surselor de finantare si a terenurilor disponibile.

Avand in vedere locurile scazute din crese, propun desfiintarea Serviciului Public Crese din primarie si eliberarea unor vouchere in valoare de pana la 1000 de lei pentru copiii proveniti din familii defavorizate, cazuri sociale grave sau cu handicap, venituri salariale minime, familii monoparentale etc pentru inscrierea copiilor in cresele private. Valoarea vaucherelor scade in functie de veniturile parintilor. Ofer aceasta varianta pentru ca azi Serviciul Public Crese consuma 9 milioane de lei pe an si deserveste 167 de angajati si doar 200 de copilasi. Avand in vedere ca la cresele private taxa de inscriere este de 1000 de lei, costurile pentru 200 de copii pentru 10 luni pe an inseamna doar 2 milioane de lei iar restul de 7 milioane ar putea deservi inca 700 de copii sau chiar pana la 1000 de copii in functie de veniturile parintilor. Angajatii disponibilizati, cei care in realitate nu stiu unde isi desfasoara activitatea pentru ca spatiile destinate creselor sunt minuscule, dupa disponibilizare isi pot gasi de lucru la cresele private, evident, pe masura aptitudinilor de care dau dovada.

Transportul in comun trebuie sa fie adaptat cerintelor calatorilor, adaptat orelor de varf in principal si trebuie redus drastic timpii de asteptare in statii. Pentru a fluidiza transportul in comun trebuie realizate benzi dedicate acestuia pentru a nu mai fi blocat de ceilalti participanti la trafic. Dar cel mai urgent trebuie reabilitate toate caile de rulare pentru ca orice tramvai nou se va distruge rapid pe traseele unde sinele sunt deja deformate si uzate. Verificarea subventiilor acordate STPT-ului si realizarea unui audit intern privind cheltuirea banilor publici avand in vedere sumele tot mai mari platite an de an pentru subventii. Desi s-au dezvaluit public metodele prin care s-au jefuit banii societatii de transport aceste metode au fost continuate si de catre actuala conducere.

Asociatiile de proprietari sunt in continuare tinta unor jafuri de nedescris asupra membrilor acestora si asta cu largul concurs al sefilor din primarie precum si a unor sefi din societatile Consiliului Local ce furnizeaza servicii catre consumatori. Atunci cand se realizeaza pe deplin facturarea individuala aceste asociatii de proprietari trebuie desfiintate pentru ca au adus numai necazuri si prejudicii multor timisoreni.

Salubrizarea stradala trebubie sa fie conexata cu intretinerea spatiilor verzi pentru a se realiza economii majore.

Campaniile de curatenie trebuie sa se desfasoare in 2 perioade ale anului.

Sa se infiinteze Registrul Online al Cheltuielilor Publice unde sa fie trecute zilnic toate sumele de bani cheltuite de administratie.

Recuperarea prejudiciilor produse de catre functionari din primarie si stabilite de catre instantele de judecata prin decizii definitive si irevocabile.

Infiintarea unei comisii de disciplina care sa aiba in componenta functionari integri pentru a pedepsi functionarii ce nu-si fac treaba si pentru a nu mai tolera incompetenta si indisciplina.

Comasarea directiilor din primarie pentru a reduce numarul sefilor si reducerea drastica a cheltuielilor avand in vedere nivelul ridicat al salarizarii acestora.

Vanzarea tuturor autovehiculelor de serviciu ale primariei si ale regiilor si societatilor primariei pentru a reduce cheltuielile. Incurajarea mersului pe bicicleta pentru toti angajatii primariei.

Organizarea de licitatii publice pentru inchirierea spatiilor detinute de catre primarie a caror contracte de inchiriere a expirat.

Controale la SC Piete SA cu privire la contractele incheiate pentru prestari de servicii si inchirierea transparenta a spatiilor detinute prin licitatii publice.

La Directia Urbanism trebuie organizat concurs pentru ocuparea functiilor publice si acceptate doar persoane cu studii cerute de lege. La aceasta ora Certificatele de urbanism si Autorizatiile de Construire sunt semnate de persoane ce nu au studiile cerute de lege si conform legii sunt nule de drept.

Verificarea dosarelor profesionale ale angajatilor primariei deoarece an de an Rapoartele de Audit ale Curtii de Conturi ne dezvaluie ca sunt angajate in primarie persoane ce nu au pregatirea ceruta de fisa postului dar cel mai grav este semnalat faptul ca despre multe persoane angajate nu se stie unde anume isi desfasoara activitatea in primarie sau in societatile consiliului local.

Controale severe la cheltuirea banilor publici in spitalele administrate de primarie pentru ca jafurile din sistemul de sanatate sunt pe loc fruntas. Anularea contractelor de paza sau a contractelor de curatenie din spitale ce nu sunt decat metode clasice de jefuire a banilor publici.

La Filarmonica Banatul se impune transparenta totala privind sursele de finantare si acestea vor fi supuse dezbaterii tuturor agajatilor. Trebuie sa inceteze discriminarea angajatilor si toata lume sa fie tratata egal si echitabil.

Rezilierea contractului cu Danyflor iar cainii aflati in captivitatei sa fie distribuiti catre ong-urile care au dovedit seriozitate si daruire de-a lungul timpului. Primaria va sustine adoptia cainilor fara stapani prin oferirea de hrana pe durata unui an. Paralel vom aplica legea si vom cere sterilizarea tuturor cainilor din oras pentru a stopa imediat inmultirea populatiei canine si pentru a nu mai avea caini fara stapani.

Fantanile publice vor avea buletine de analize saptamanale, afisate public asa cum cere legea.

Noi toalete publice moderne de suprafata in locurile de trafic intens din oras.

Colectarea separata a deseurilor menajere si reciclabile si imi propun ca in cel mai scurt timp sa devenim primul oras ce recicleaza 100% gunoiulu menajer.

De asemenea, trebuie construita urgent o Fabrica de compost pentru valorificarea deseurilor vegetale si astfel sa nu mai existe deversari toxice in natura asa cum s-a descoperit ca se procedeaza la groapa de gunoi de la Ghizela.

Renovarea urgenta a tuturor scolilor si liceelor dupa inventarierea tuturor problemelor. Redarea destinatiei de scoli a multor cladiri din oras carora li s-a schimbat destinatia in perioada comunista pentru a nu mai avea invatamant in 2 schimburi. Dotarea scolilor cu tehnologie de ultima ora pentru a avea cati mai multi absolventi cu inalta pregatire conform celor mai riguroase standarde internationale ale celor mai prestigioase scoli din lume.

Pentru a putea dezvolta armonios orasul este nevoie de disciplina, de respectarea legilor si a tuturor institutiilor acestei tari. Trebuie redusa birocratia prin realizarea de aplicatii si proceduri ce vor usura si simplifica interactiunea cetatenilor cu administratia. Evident ca ideal ar fi ca majoritatea interactiunilor sa se realizeze online iar solicitarile sa fie rezolvate imediat dar pentru a realiza acest lucru, transparenta in cheltuirea banilor publici trebuie sa fie deplina si justificata.

Vin cu aceste propuneri usor de pus in aplicare pentru ca orice promisiune facuta de catre ceilalti candidati la functia de primar sunt doar minciuni si asta pentru ca fondurile primariei sunt extrem de limitate in acest moment, datoriile administratiei sunt uriase si sunt tinute la mare secret.

Singura sansa pe care o avem in acest moment pentru a reusi sa redeschidem administratia catre cetateni e sa votati o clasa politica noua si sa eliminam incompetentii si coruptii de la butoanele administratiei locale!

