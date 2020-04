Solicitările Direcţiei de Cultură Timiş pe tema trotuarelor şotron, în continuare ignorate de primărie, deşi a fost depusă o plângere penală

Nici măcar plângerea penală depusă de Direcţia de Cultură Timiş în scandalul trotuarelor cu dale „şotron” montate de Primăria Timişoara nu au reuşit să oprească conducerea administrativă a oraşului să oprească lucrările. Toate solicitările lansate pentru rezolvarea problemei sau măcar pentru prezentarea unei documentaţii aferente investiţiei sunt ignorate permanent de primărie, spune Sorin Predescu, directorul Direcţiei de Cultură, iar lucrările, considerate ilegale, continuă.

„Povestea e simplă: în 2017 s-a venit cu o hârtie, ei spuneau că vor să facă reparaţii în toată zona istorică. Noi am cerut explicaţii, nu se preciza ce şi cum vor să facă. După multe discuţii legate de intervenţii, au venit, cu greu, cu precizări, noi am cerut să detalieze, să prezinte ceva profile de străzi. Ei au venit cu un proiect de reparaţii străzi, iar atunci când am emis avizul am pus condiţii, primăria nu le-a mai respectat. Avizul despre care ei vorbesc, şi care e invocat atunci când au spus că totul e legal, e un aviz din 2018 pentru lucr de reparaţii a străzilor. Deci întreţinere şi reparaţii”, spune Predescu.

Demersurile Direcţiei de Cultură au continuat, fără niciun ecou din partea autorităţilor locale. În concluzie, a fost depusă o plângere penală.

„Noi am trimis adrese, din septembrie solicitam autorizaţia de construcţie legată de avizul nostru. Nu am primit răspuns, nu ştim să existe o asemenea autorizaţie de construcţie. Există două posibilităţi, fie nu există acea autorizaţie, fie nu cu respectarea avizului. În cazul în care a fost elib o astfel de autorizaţie, avizul acesta de la noi ar face parte din acea autorizaţie, deci înseamnă nerespectarea condiţiilor. Ambele situaţii sunt infracţiune, nu am avut nicio altă soluţie decât să facem plângere penală, pe care am depus-o pe 26 martie. Până în 26 nu s-a înreg nicio documentaţie legată de aviz. Am informat Ministerul Culturii, Prefectura Timiş, Ministerul Dezvoltării, Inspectoratul de Stat în Construcţii, am făcut tot ce se putea din punct de vedere legal. Totuşi, primăria continuă lucrările”, a mai spus Predescu.

S-a ajuns în situaţia ridicolă în care Direcţia de Cultură nu ştie nici măcar pe ce străzi au loc intervenţiile.

„Noi nu ştim nici măcar unde se fac lucrări, dacă se merge spre cartierul Fabric, spre Complexul Studenţesc, nici măcar pe ce străzi, cam ăsta e nivelul de transparenţă în ceea ce priveşte lucrările primăriei, lucrări care sunt efectuate pe banii publici. Am primit informaţii că sunt intervenţii pe 173 străzi, adică aşa era în cererea iniţială, pentru reparaţii”; a mai declarat şeful de la Cultură.

El contracarează şi acuzaţiile permanente ale primarului, care spune despre persoana sa sau instituţia pe care o conduce că ar avea ceva personal cu dezvoltarea oraşului.

„Spun că unele instituţii doar vor să facă rău. Nu e aşa, eu nu vorbesc de soluţia tehnică aleasă ci de respectarea legislaţiei în domeniu. Ca şi instituţie nu mai ştiu ce să fac, despre cum se respectă legea în ţara asta”, a mai subliniat Sorin Predescu.

„O să ajungem de râsul lumii cu aşa ceva. Ştim cum e luat în seamă semnalul de autorităţi. Administraţia trebuie să plece urechea la ce spune publicul, dar mai ales ce spun specialiştii. Sper într-o soluţie amiabilă, chiar dacă şantierul e avansat, e încălcare a legii şi acele dale nu se potrivesc, o să fim Capitală Culturală Europeană şi o să ne facem de râsul lumii”, a spus, la rândul său, Dragomir Drăgan, conducătorul Filialei Teritoriale Timiş a Ordinului Arhitecţilor.

Sorin Predescu spune că presiuni directe asupra sa sau asupra instituţiei pe care o conduce nu au fost. Eventual, „sfaturi de bine”.

„Sprijin am primit la fel cum ministerul spriină Direcţiile de Cultură de zece ani, adică foarte puţin. Ministerul Culturii e cel mai mic minister, cu cei mai mulţi min, iar Direcţiile sunt ignorate. Pe subiecte de patrimoniu, ei ne solicită să aplicăm legea. Am primit astfel de solicitări, în urma unor sesizări, minsterul a cerut explicaţii, le-am trimis, demonstrând ce am făcut. Nu ştiu dacă e spijin direct ca expertiză, dar ne cere să respectăm legea. Nu pot să spun că am avut presiuni directe, eventual sfaturi, dar nu au existat presiuni directe”, spune Predescu.

Cel mai mult, spune el, e deranjant că nu se respectă legislaţia în domeniu, chiar de către autorităţi sau, mai precis, de către reprezentanţii acestora.

„Cea mai mare e dezamagirea că oameni îşi iau vacanţă de la respectat legea. E condamnabil.., inclusiv în ultima perioadă”, a încheiat şeful Direcţiei de Cultură Timiş.

