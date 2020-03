Teatrul German Timișoara sărbătorește pe facebook Ziua Mondială a Teatrului 2020

Pentru a-și proteja spectatori și a-i feri de pericolul infectării cu COVID19, Teatrului German de Stat Timișoara a hotărât ca în următoarea perioadă să ofere online în regim gratuit o serie de înregistrări ale spectacolelor, care vor putea fi vizionate pe pagina de facebook a teatrului.



Nu întâmplător, primul spectacol pe care va fi pus la dispoziția publicului va fi Jurnal de România. Timișoara. Tagebuch Rumanien. Temeswar, regizat de Carmen Lidia Vidu, pe care îl veți putea viziona vineri, 27 martie 2020, de Ziua Mondială a Teatrului.

Accesul la filmare se va putea face între orele 18.00-22.00.

Teatrul German Timișoara explică: ”Chiar și atunci când distanțele ne țin departe unii de ceilalți, barierele care existau altădată s-au dizolvat. Ne-am solidarizat pentru a putea depăși împreună evenimentele acestor zile.

Teatrul nu poate funcționa independent de marile schimbări sociale, politice și economice, nici nu poate să se ascundă de ele, ba chiar are datoria, pentru a nu deveni irelevant, să le reflecte și să le interpreteze cu responsabilitatea oricărei alte instituții aflat în serviciul comunității.

Prin urmare, ce motiv mai bun pentru a viziona Jurnal de România. Timișoara, tocmai acel spectacol prin care am încercat, atât prin mesajul pe care cele șase actrițe l-au transmis publicului, cât și prin activitățile adiacente (conferințe, discuții, sesiuni de Q&A etc.) să apropie comunitatea locală: fie că a fost cea artistică, unversitară, politică, etc; dar și pe cea națională – Jurnal de România. Timișoara face parte dintr-o serie de spectacole similare, propuse de Carmen Lidia Vidu, montate la Sfântu Gheorghe și la Constanța – și astfel să o solidarizăm”.

Așa că în 27 martie, între orele 18.00 și 22.00, de Ziua Mondială a Teatrului, intrați pe pagina de Facebook a teatrului și împreună haideți să vizionăm Jurnal de România. Timișoara.







