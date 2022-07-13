Tradiționalul târg de fete de la Găina va avea loc la sfârșitul săptămânii

𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐅𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐆ă𝐢𝐧𝐚 va fi organizat în perioada 𝟏𝟔-𝟏𝟕 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, aducând laolaltă meșteri tradiționali și ansambluri folclorice din mai multe județe, dintre care și județul Arad.
𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢𝑙, 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡̗𝑖𝑒, 𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑐 𝑝𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 1.467 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖, 𝑖𝑎𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎̆ 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑡𝑛𝑜-𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑎̆ 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑡̧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎̆ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑙 1816.
𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑀𝑢𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝐺𝑎̆𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑒𝑎𝑧𝑎̆, 𝑖̂𝑛 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛, 𝑑𝑖𝑛 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑢𝑟𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎̆𝑣𝑒𝑐ℎ𝑖, 𝑖̂𝑛 𝑐𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑡𝑎̆ 𝑑𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒 20 𝑖𝑢𝑙𝑖𝑒, 𝑧𝑖𝑢𝑎 𝑆𝑓𝑎̂𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐼𝑙𝑖𝑒. 𝑃𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑖𝑡 𝑒𝑡𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑙𝑎 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑛𝑎𝑢 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑡̧𝑖𝑖 𝐴𝑝𝑢𝑠𝑒𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠𝑒, 𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑎 𝑠̧𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑒𝑗 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖̂𝑛𝑡𝑎̂𝑙𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑠̧𝑖 𝑐𝑎̆𝑠𝑎̆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖̂𝑛𝑑𝑒𝑝𝑎̆𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑖𝑐𝑖 𝑐𝑢 𝑝𝑎̆𝑟𝑖𝑛𝑡̧𝑖𝑖.
𝑃𝑟𝑒𝑔𝑎̆𝑡𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑢𝑟𝑐𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑓𝑎̆𝑐𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑢 𝑐𝑎̂𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑖̂𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑢 𝑛𝑜𝑎𝑝𝑡𝑒𝑎 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑝, 𝑠𝑒 𝑢𝑟𝑐𝑎 𝑝𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑎 𝑙𝑜𝑐 𝑡𝑎̂𝑟𝑔𝑢𝑙. 𝑆𝑒 𝑠𝑝𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑎̆ 𝑓𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑢 𝑧𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎 𝑖̂𝑛𝑐𝑎̆𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎̆ 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑖, 𝑖𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑛𝑢𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑒 𝑓𝑎̆𝑐𝑒𝑎 𝑝𝑒 𝑙𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑡̧𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑢 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑟𝑎 𝑖̂𝑛𝑠𝑜𝑡̧𝑖𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑐𝑎̂𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒 𝑠̧𝑖 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢 „𝑠𝑡𝑟𝑖𝑔𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖”, 𝑖𝑎𝑟 𝑓𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒 „𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑎𝑢”, 𝑛𝑢 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑎̆𝑟𝑎𝑢.
𝐼̂𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑙𝑎 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡, 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑢𝑚 𝐼̂𝑚𝑝𝑎̆𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑎𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑐 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑧 𝐽𝑜𝑠𝑒𝑝ℎ 𝐼, 𝑖̂𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝑖̂𝑛 1852, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑢𝑙-𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑙 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝐼𝑜𝑛𝑒𝑙 𝐼. 𝐶. 𝐵𝑟𝑎̆𝑡𝑖𝑎𝑛𝑢, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑗𝑎𝑡𝑎̆ 𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖, 𝑠𝑎𝑢 𝑅𝑒𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑒𝑖 𝐹𝑒𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑 𝐼, 𝑖̂𝑛 1924, 𝑖̂𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡̧𝑎 𝑐𝑎̆𝑟𝑢𝑖𝑎 𝑠-𝑎 𝑆𝑓𝑖𝑛𝑡̗𝑖𝑡 „𝐶𝑟𝑢𝑐𝑒𝑎 𝐼𝑎𝑛𝑐𝑢𝑙𝑢𝑖”.
𝐸𝑑𝑖𝑡̗𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛 𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑖̂𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡̗𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠̗𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠̗𝑖 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙.
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐃𝐄𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐓 – 𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐅𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐆𝐚̆𝐢𝐧𝐚
𝟏𝟔 𝐈𝐔𝐋𝐈𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟐 / 𝐕Â𝐑𝐅𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐓𝐄𝐋𝐔𝐈 𝐆Ă𝐈𝐍𝐀
ora 12:00 𝗥O 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă – 𝗧â𝗿𝗴𝘂𝗹 𝗺𝗲ș𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜Ț𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
50 de meșteri tradiționali din Alba, Hunedoara, Cluj, Arad, Mureș, Sibiu, Vâlcea, Satu Mare, Neamț, Argeș, Gorj
ora 13:00 “𝗖𝗼𝘀𝘁𝘂𝗺𝘂𝗹 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗮 𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺ă 𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁ăț𝗶𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗼𝗺â𝗻𝗲ș𝘁𝗶” de 𝗗𝗢𝗜𝗡𝗔 𝗜Ș𝗙Ă𝗡𝗢𝗡𝗜, cercetător etnolog la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, instituție aflată Sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚
ora 14:00 „𝗖Â𝗡𝗧𝗘𝗖 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨 𝗙Ă𝗨𝗥𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗜 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧ĂȚ𝗜𝗜” susținut de 𝗔𝗡𝗦𝗔𝗠𝗕𝗟𝗨𝗟 𝗙𝗢𝗟𝗖𝗟𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗔𝗟 𝗝𝗨𝗗𝗘Ț𝗨𝗟𝗨𝗜 𝗔𝗟𝗕𝗔, dirijor: 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝘂 𝗣𝗮𝗹
𝗥𝗼𝘅𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗰𝗵𝗲, 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗺𝗼𝗻, 𝗗𝗼𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗶ț𝗮, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗲 𝗣𝗹𝘂𝘁ă, 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗼𝗴𝗮 ș𝗶 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗲 𝗧𝘂𝗵𝘂ț
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟
ora 15:30 𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜Ț𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 – 𝗺𝗲ș𝘁𝗲𝗿𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗹𝗮 𝗲𝗶 𝗮𝗰𝗮𝘀ă
„𝗖ă𝗺𝗲ș𝗮 𝗰𝘂 𝗰𝗶𝘂𝗽𝗮𝗴 ș𝗶 𝗔𝘂𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗶”
„𝗔𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗲𝗺𝗻𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗔𝘃𝗿𝗮𝗺 𝗜𝗮𝗻𝗰𝘂 ș𝗶 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗲𝗶𝘂”
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚
ora 16:00 „𝗔𝗹𝘁𝗮𝗿𝘂𝗹 𝗦𝗼𝗮𝗿𝗲𝗹𝘂𝗶”, „Ț𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗼ț𝗶𝗹𝗼𝗿” și „𝗗𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗹𝘂𝗶 𝗔𝘃𝗿𝗮𝗺 𝗜𝗮𝗻𝗰𝘂”
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚
ora 17:30 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔𝗡𝗜𝗔 ș𝗶 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎̆ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆ 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒𝑎𝑠𝑐𝑎̆ 𝑠̗𝑖 𝑚𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎̆ 𝑏𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎̆
ora 19:00 𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜Ț𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 – 𝗺𝗲ș𝘁𝗲𝗿𝗶 ș𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲ț𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗹𝗮 𝗲𝗶 𝗮𝗰𝗮𝘀ă
„𝗖𝗵𝗲𝗺𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘁𝘂𝗹𝗻𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗶 ș𝗶 𝗘𝘂𝗴𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗚𝗮𝘃𝗿𝗲𝗮”
„𝗟𝗲𝘀𝗽𝗲𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗮𝘁𝗿ă ș𝗶 𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂 𝗣𝗼𝗽𝗮”
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚
ora 19:30 „𝗔𝗡𝗧𝗛𝗘𝗜𝗔 𝗜𝗠𝗣𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟𝗜𝗦” – coordonator Octavia Oprea
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑒, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑠̗𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒
ora 21:30 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗
2022 – 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑖̂𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑎 60 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̗𝑎̆ 𝑃𝐻𝑂𝐸𝑁𝐼𝑋
ora 23:00 „𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝘂 𝗳ă𝗿ă 𝗦” și 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘁𝗲𝗰ă 𝗶̂𝗻 𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿
ora 00:00 𝗙𝗼𝗰 𝗱𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗶
𝟏𝟕 𝐈𝐔𝐋𝐈𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟐 / 𝐕𝐀̂𝐑𝐅𝐔𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐓𝐄𝐋𝐔𝐈 𝐆𝐀̆𝐈𝐍𝐀
ora 10:00 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗮𝗻𝗲 ș𝗶 𝘀𝗹𝘂𝗷𝗯ă 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝗮𝘀ă 𝗶̂𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗹𝘂𝗶 𝗔𝘃𝗿𝗮𝗺 𝗜𝗮𝗻𝗰𝘂 – 𝗘𝗿𝗼𝘂 𝗮𝗹 𝗻𝗮ț𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗿𝗼𝗺â𝗻𝗲
Tulnicăresele din Avram Iancu
Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș
ora 10:30 𝗥𝗢 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă – 𝗧â𝗿𝗴𝘂𝗹 𝗺𝗲ș𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜Ț𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
50 de meșteri tradiționali din Alba, Hunedoara, Cluj, Arad, Mureș, Sibiu, Vâlcea, Satu Mare, Neamț, Argeș, Gorj
ora 11:00 𝗥𝗢 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿ă – 𝗠𝗨𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗚Ă𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗡𝗘Ș𝗧𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜Ț𝗜𝗜𝗟𝗘 𝗥𝗢𝗠Â𝗡𝗘Ș𝗧𝗜
din ALBA, BIHOR, CLUJ, HUNEDOARA, ARAD, SUCEAVA, SĂLAJ, GORJ
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟
SUCEAVA – Ansamblul folcloric ,,FLORI DE BUCOVINA”
GORJ – Ansamblul folcloric ,,CHEILE OLTEȚULUI POLOVRAGI”
SĂLAJ – Ansamblul folcloric ,,MUGUR, MUGUREL”
ARAD – Ansamblul folcloric ,,FLORILE MUREȘULUI”
BIHOR – Ansamblul folcloric „DATINA” din ALEȘD
HUNEDOARA – Ansamblul de cântece și dansuri pădurenești ,,LELEȘANA” din LELESE
CLUJ – Ansamblul folcloric „DOR TRANSILVAN” al R.A.T.U.C. CLUJ-NAPOCA
ALBA – Ansamblul folcloric „TRADIȚII UIORENE” OCNA MUREȘ
𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭a𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ “𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐚” 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐞𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐚, 𝐢̂𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐀𝐯𝐫𝐚𝐦 𝐈𝐚𝐧𝐜𝐮 𝐬̗𝐢 𝐜𝐮 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐞𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐧𝐞𝐝𝐨𝐚𝐫𝐚.