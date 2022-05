Trei lansări de carte și workshop-ul de statuie vivantă realizat de către maestrul Mihai Mălaimare

Studenţii Universităţii de Vest din Timişoara, specializarea Artele Spectacolului – Actorie, din cadrul Facultăţii de Muzică şi Teatru a UVT, participă la workshopul de statuie vivantă realizat de către maestrul Mihai Mălaimare.

Susţinut în data de 10 şi 11 mai 2022, la Casa de Cultură a Studenţilor din Timișoara, workshopul dedicat acestui discurs teatral inedit face parte din proiectul MOŞTENIREA, susţinut financiar de JTI şi de către doamna Gilda Lazăr. Proiectul se desfăşoară în nouă facultăţi de Teatru din România şi Republica Moldova, având ca finalitate realizarea unui moment colectiv de statuie vivantă în regim de festival (40 de minute).

Workshopul este continuat de lansarea cărților maestrului: “Statuia Vivanta”, “Caleaşca aurită” şi “Actorul, Bufonul, Clovnul “, care va avea loc miercuri, ora 10, la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Momentul lansării este continuat printr-o întâlnire cu studenţii, care au șansa unui dialog real cu marele om de teatru.

„Când vorbim despre moștenire ne gândim la un transfer material și spiritual către cineva mai tânăr care ar putea folosi ceea ce primește în drumul său prin viață. Proiectul acesta este însă altceva. Eu am descoperit un drum, am mers pe el de unul singur și am constatat că este foarte posibil să mai fie foarte mult până la capăt. Vreau să împărtășesc și altora ceea ce știu, îndemnându-i să urce la rândul lor pe acest drum și, fără a mai pierde vremea cu greutățile pe care eu a trebuit să le înfrâng, să poată merge mult mai departe decât mine. Dăruiesc ceea ce știu și cu speranța că tinerețea și entuziasmul lor mă vor ajuta și pe mine să nu mă opresc. În această meserie mergem umăr la umăr și doar greutatea moștenirii trebuie să o poarte, de la un anumit moment, cei mai tineri și mai puternici!”, afirmă maestrul Mihai Mălaimare.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara propune comunității locale o serie de evenimente devenite binecunoscute și apreciate, desfășurate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitală!”. Considerăm că este firesc ca cea mai importantă universitate comprehensivă din regiune să ofere comunității evenimente și spectacole artistice, contribuții de valoare, bine primite de public, mai ales în preambulul programului Capitalei Culturale Europene – Timișoara 2023”.

