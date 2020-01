Trei migranţi libieni au băgat spaima în călătorii trenului Timişoara – Baia Mare

Trei imigranți libieni au băgat spaima în călătorii de pe ruta Timișoara – Baia Mare. Cei trei libieni ar fi fost urcaţi în tren de către Poliţia de Frontieră, trimişi către un centru de azil din Maramureş şi lăsaţi în grija controlorilor şi a şefului de tren, doar că, la un moment dat, migranţii au început să fure diverse obiecte de la călători.

Cei trei migranţi libieni ar fi jefuit o femeie, furându-i portofelul şi chiar au atentat la geanta controlorului, pe care au încercat să o şi fure.

Intervenţia şefului de tren a fost promptă, însă nu lipsită de probleme, pentru ca unul dintre cei trei libieni a devenit foarte violent, încercând să-l lovească pe şeful de tren şi arătându-i prin gestul că îi va tăia gâtul, precizează şi obiectiv-sm.ro.

În cele din urmă, intervenţia poliţiştilor chemaţi în ajutor de şeful de tren a calmat spiritele, iar cei trei migranţi libieni au fost preluaţi de patrula respectivă.

Cei trei păreau sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe.

“În data de 11.01.2020, in jurul orei 16.45, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai, polițiștii de frontiera aflați în misiune pe comunicația Valea lui Mihai – Satu Mare au observat, în apropierea unui magazin la intrarea din localitate, trei cetățeni străini care nu își justificau prezența in zonă. Polițiștii de frontieră au efectuat verificări pentru a le stabili identitatea, în urma cărora au constatat ca persoanele in cauză sunt cetățeni libieni, în vârstă de 16 si 17 ani, posesori ai unor documente temporare emise de autoritățile române pentru solicitații de azil. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că aceștia figurează ca fiind înregistrați la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil ȘOMCUTA MARE – jud. Maramureș. Având în vedere că persoanele nu își justificau prezenta in localitate, au fost scoase din zonă și îndrumate spre centrul regional de cazare, fiind urcate în trenul care avea ca destinația Baia Mare. Facem precizarea ca persoanele respective nu necesitau escortă, întrucât acestea beneficiau de regim deschis si nu aveau limitat dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul țarii”, informează autorităţile.

