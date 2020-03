Un arădean a dispărut după ce a plecat din izolarea de la domiciliu

O persoană din Sântana, aflată în izolare la domiciliu a plecat de acasă și este de negăsit. „În data de 24.03.2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş s-a înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii infractiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor”, prev.şi ped.de art.352 alin.2 din C.pen. În actul de sesizare întocmit de organele de cercetare penală la data de 23.03.2020 s-a reţinut că în data de 21.03.2020, o persoană de pe raza localităţii Sântana, județul Arad, aflată în izolare la domiciliu ca măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, nu a respectat această măsură, părăsind în mod voluntar domiciliu. În prezent se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prev. de art. 352 alin. 2 din Codul penal. Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”, a declarat procurorul Ruxandra Tarcea.

