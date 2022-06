“Un singur pământ !” OnlyOneEarth. Ziua Mondială a Mediului, la Timișoara

Ziua Mondială a Mediului este celebrată în data de 5 iunie a fiecărui an. Organizaţia Naţiunilor Unite prin Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), propune în fiecare an, o temă cheie prin care dorește să atragă atenția locuitorilor planetei noastre asupra problemele de mediu. Tema pentru acest an este: “”Un singur pământ! OnlyOneEarth”.

„Only One Earth” a fost sloganul conferinței de la Stockholm din 1972, care a pus dezvoltarea durabilă pe agenda globală și a condus la stabilirea Programului ONU pentru Mediu și a Zilei Mondiale a Mediului. Cincizeci de ani mai târziu, încrederea noastră pe această frumoasă planetă albastră și stresul pe care îl punem asupra ei sunt mai evidente ca niciodată. Adoptarea #OnlyOneEarth ca motto pentru Ziua Mondială a Mediului 2022 subliniază faptul că timpul se scurge pentru a aduce oamenii și natura înapoi la echilibru.

Campania invită oamenii să sărbătorească Pământul prin acțiuni colective pentru a aborda unul sau mai multe aspecte ale triplei urgențe planetare: schimbările climatice, biodiversitatea și pierderea naturii, poluarea și deșeurile.

Ziua Mondială a Mediului 2022 vine într-un moment crucial. Ne aflăm în Deceniul de Acțiune pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), Deceniul ONU pentru Restaurarea Ecosistemului 2021-2030 câștigă amploare, iar deciziile critice vor fi luate în lunile următoare cu privire la protejarea climei și a biodiversității.

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, celebrează Ziua Mondială a Mediului, prin organizarea unor activități de educație ecologică de informare, comunicare, având ca temă #OnlyOneEarth / “Un singur Pământ!”, cu elevii și studenții din județul Timiș, precum și cu elevii “Prietenii peșterilor” din aria de implementare a proiectului LIFE Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița.

În perioada 31 mai – 9 iunie 2022, împreună cu școlile partenere vor fi organizate activități pe tema “O singură planetă pentru oameni, natură, apă și climă” prin: expoziții de desene / fotografii, ateliere de lucru, prezentări și observații în natură, elevii fiind încurajați să aibă iniţiative privind protejarea mediului înconjurător şi să fie cât mai aproape de natură.

În această campanie avem alături de noi: Inspectoratul Școlar Județean Timiș, elevi de la: Palatul Copiilor Timişoara, Liceul Teoretic Special IRIS din Timişoara, Liceul Tehnologic Special “Gheorghe Atanasiu” Timișoara, Liceul Teoretic Moisil Timişoara, Liceul de Arte Plastice Timişoara, Liceului de Artă „Ion Vidu”, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timisoara, Liceului cu Program Sportiv “Banatul” din Timisoara, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala Gimnazială nr.19 “Avram Iancu” din Timişoara, Şcoala Gimnazială nr.30 din Timişoara, Şcoala Gimnazială nr.16 Timişoara,

Şcoala Gimnazială nr.21 din Timişoara, Şcoala Gimnazială nr.25 din Timişoara și Şcoala Gimnazială nr.27 din Timişoara. Din aria proiectului LIFE Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița sunt implicați elevi „Prietenii peșterilor” de la 12 şcoli cărăşene: Liceul Teoretic “Eftimie Murgu” Bozovici, Liceul Teoretic “General Dragalina” Oravița, Școala Gimnazială “Romul Ladea” din Oravita, Liceul “Matias Hammer” Anina, Școala Gimnazială Steierdorf Anina, Școala Gimnazială “Mihai Novac” Sasca Montană, Școala Primară Potoc, Școala Gimnazială Ciclova Română, Școala Primară Ilidia, Școala Gimnazială Cărbunari, Gimnazială Lăpușnicul Mare, Școala Primară Moceriş și Școala Gimnazială Șopotu Nou.

În data de 03 iunie 2022, la sediul APM Timiș, începând cu ora 10:00, vom da startul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Mediului, alături de elevii de la Liceul Teoretic Special IRIS din Timişoara, Liceul Tehnologic Special “Gheorghe Atanasiu” Timișoara, printr-o activitate în aer liber numită: “O floare pentru Pământ”. Vom avea alături de noi și studenți de la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului

În perioada 04 – 05 Iunie 2021, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș v-a participa la Simpozionului on-line Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3), organizat de Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara. Evenimentul își propune să reunească sub apelul general al grijii față de mediul înconjurător, în acord cu obiectivul principal al Zilei Mondiale a Mediului din anul 2022 – Only One Earth, cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar, studenți și elevi, alături de profesioniști din mediul economic cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, pentru împărtășirea diferitelor abordări ale tematicilor simpozionului.

Tinerii și societatea civilă joacă un rol cheie în susținerea schimbării. Dar toate grupurile din societate pot și trebuie să ia măsuri pentru a transforma modul în care consumăm și gestionăm pământul și resursele sale – este mesajul specialiștilor de la APM Timiș.

