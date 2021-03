13 europarlamentari români au votat rezoluția: ”UE – zonă de libertate LGTBIQ”. Maria Grapini ar fi de acord cu libertatea sexuală, dar cu ”protecția specială a familiei”

Parlamentul European a votat joia trecută o rezoluţie prin care declară Uniunea Europeană ”zonă de libertate LGTBIQ”, la doi ani după ce autorităţi locale din Polonia au creat peste o sută de ”zone libere de LGBTIQ” (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer), anunţă legislativul european într-un comunicat.

Rezoluția Parlamentului European, inițiată de grupul Renew Europe condus de Dacian Cioloș, președintele PLUS, formațiune aflată la guvernare în România, a fost sprijinită și de Comisia Europeană și adoptată cu 492 de voturi pentru, 141 împotrivă și 46 de abțineri.

”Ca răspuns faţă de regresul drepturilor LGBTIQ în unele state ale UE, în special Polonia şi Ungaria, membrii Parlamentului European au declarat joi Uniunea Europeană o ”Zonă de Libertate LGBTIQ”, precizează legislativul european, menţionând că această declaraţie este şi o reacţie împotriva creării ”zonelor libere de LGBTIQ” în Polonia.

Acestea din urmă, scrie Parlamentul European în comunicatul său, ”sunt parte a unui context mai larg în care comunitatea LGBTIQ în Polonia este supusă la tot mai multe discriminări şi atacuri, în special creşterea discursului de ură din partea autorităţilor locale, oficialilor aleşi (inclusiv actualul preşedinte) şi mass-media proguvernamentale”.

Organizațiile LGBTIQ declara că vor face presiuni ca toate țările UE să adopte această legislație rapid. De menționat că, deocamdată, proiectul UE prevede ca “Persoanele LGBTIQ trebuie să aibă libertatea de a-şi arăta public orientarea sexuală”, dar este considerat de analiștii politici de la Bruxelles drept “pasul decisiv pentru implementarea legislației”.

Iată și lista europarlamentarilor români care au votat “Pentru” sau “Contra” acestui proiect controversat:

Voturi pentru:

Siegfried MUREȘAN – PNL Dragoș PÎSLARU – PLUS Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ – USR Ramona STRUGARIU – PLUS Dragoș TUDORACHE – PLUS Dacian CIOLOȘ – PLUS Vlad-Marius BOTOȘ – USR Carmen AVRAM – PSD Claudiu MANDA – PSD Victor NEGRESCU – PSD Dan NICA – PSD Rovana PLUMB – PSD Adrian-Dragoș BENEA – PSD

Voturi contra:

Cristian TERHEȘ – PNȚCD Traian BĂSESCU – PMP Gheorghe FALCĂ – PNL Mircea HAVA – PNL Marian-Jean MARINESCU Eugen TOMAC – PMP

Abțineri:

Vasile BLAGA – PNL Daniel BUDA – PNL Cristian BUȘOI – PNL Iuliu WINKLER – UDMR Rareș BOGDAN – PNL Lorant-Gyorgy VINCZE – UDMR Maria GRAPINI – PPU Dan-Ștefan MOTREANU-PNL Gheorghe-Vlad NISTOR-PNL

Absenți:

Tudor CIUHODARU – PSD Corina CREȚU – Pro România Mihai Tudose – PSD

Europarlamentara de Timiș, Maria Grapini, ar fi de acord cu libertatea sexuală, dar cu ”protecția specială a familiei”

Eurodeputata umanistă Maria Grapini spune că s-a abținut la vot, în 16 martie, cu privire la rezoluția care declară Uniunea Europeană zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ, dar a votat un amendament în care UE era declarată zonă de libertate pentru toți, indiferent de orientarea sexuală și în care ”familiile se află sub protecția specială”.

”Amendamentul votat ar fi schimbat sensul Rezoluției! Eu am propus ca textul <<Rezoluția declară Uniunea Europeană zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ>> să fie înlocuit cu <<Declară Uniunea Europeană o zonă de libertate pentru toți indiferent de rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, orientare sexuală, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau sex și că este un domeniu în care familiile se află sub protecția specială și în care se asigură respectarea demnității umane, a alegerilor și a drepturilor omului>>, cu acest amendament rațional și de bun simț, votat de mine, pentru că eu consider că Europa trebuie să fie un spațiu de libertate pentru toți, indiferent de religie, naționalitate, gen, culoare, limbă, un domeniu în care familiile se află sub protecția specială!”, a declarat eurodeputata umanistă Maria Grapini.

Grapini a fost singura din grupul S&D care nu a votat Rezoluția.

”Da, m-am abținut pentru că am avut în Rezoluție amendamente foarte bune pe care le-am votat și nu puteam să votez împotriva amendamentelor bune, dacă votam împotriva Rezoluției! Abținerile se adună cu cele împotrivă și se scad din total. Am fost singură din cei peste 160 eurodeputați din grupul S&D care nu am votat Rezoluția! Din păcate din 705 eurodeputați, peste 492 au votat pentru Rezoluție. Din 33 de români, 13 au votat pentru, 3 au lipsit, 9 s-au abținut.

Ceea ce s-a votat în PE este o rezoluție nu un act legislativ. Prin urmare nu trebuie aplicat deocamdată nimic din ce s-a votat. Rezoluția va merge la Comisia Europeană și numai dacă se va ajunge la o propunere legislativă din partea CE, atunci va trebui să fie foarte important cum se va vota fiecare paragraf și amendament.

