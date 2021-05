3Pillar Global angajează peste 100 de specialiști IT remote de oriunde din țară

Planurile de dezvoltare ale 3Pillar Global în România vizează o creștere semnificativă la nivel național a numărului de angajați. Tocmai de aceea, compania va demara un amplu proces de recrutare, deschizând peste 100 de poziții disponibile pentru specialiști IT care vor putea lucra remote, full-time, de oriunde din țară.

Oricine are calificarea necesară și își dorește să lucreze în domeniul IT pentru o companie cu sediul în Cluj, o poate face de oriunde din țară. Dezvoltatorul de produse software 3Pillar Global, cu peste 1800 de angajați la nivel global, este unul dintre puținii angajatori care au îmbrățișat regimul de telemuncă încă dinaintea contextului pandemiei. 3Pillar Global intenționează să rămână un pionier în ceea ce privește piața IT remote și în perioada post pandemică.

Deși nu intenționează să renunțe nici la birourile fizice din cele 3 centre de dezvoltare din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, 3Pillar se adresează profesioniștilor din întreaga țară cu oportunități de carieră și beneficii atractive și invitația de a adera la valorile și cultură echipei, dincolo de bariere geografice.

Munca remote a devenit o normă a zilelor noastre, în mod special în domeniul tech. Acest lucru este privit de către marii jucători din industria dezvoltării software precum 3Pillar Global ca pe o oportunitate – un salt major înspre transformarea digitală care propulsează România și mai puternic pe harta IT globală.

“România reprezintă un pilon cheie al comunității noastre globale prin nivelul de competențe fantastic al specialiștilor ce activează aici în domeniul dezvoltării software.”

Modelul nostru organizațional agil și flexibil, viziunea noastră asupra culturii organizaționale în era post pandemică, dar și pachetul de compensație și beneficii competitiv la nivel național ne permit să accesăm acest hub de talente. Ne dorim să aducem în echipa noastră specialiști cu competențe cheie și o bună potrivire la nivel de valori și traiectorie de dezvoltare profesională, fără a fi limitați de bariere geografice. Atât procesele și infrastructură internă, cât și oferta cu care venim în întâmpinarea noilor colegi care ni se alătură în regim remote ne susțin poziționarea ca angajator dezirabil în România”, susține Diana Bocăneală, Senior Director Talent Management & Delivery Center Lead 3Pillar Global România.

Compania angajează oriunde în România programatori pe tehnologii precum .NET, Java, Front End, DevOps și iOS, ingineri QA și designeri UX pentru a susține dezvoltarea accelerată a business-ului și portofoliului de clienți în continuă expansiune, atât organică, cât și datorată achizițiilor recente ale companiei. “Specialiști din orașe precum Arad, Oradea, Targu Mures, Baia Mare, Sibiu, Brasov, Suceava, Craiova, Bacau, Galati.Alba-Iulia etc. se pot alătura echipelor noastre internaționale”, conchide Diana Bocăneală.

În luna aprilie a acestui an compania și-a extins amprenta globală în Europa, prin achiziția Software Development Europe din Cehia, care succedă alte două achiziții din America Latină în ultimele 8 luni – Isthmus Software, cu prezența în Costa Rica și Guatemala și Tiempo Development în Mexic.

“Ultimul an a fost pentru 3Pillar unul extrem de prosper, în ciuda contextului în care am fost nevoiți să operăm. Am navigat cu success chiar și perioadele cu un nivel mai înalt de incertitudine și am rămas fermi pe direcția de creștere susținută pe care ne-am dorit-o. Am reușit să implementăm soluții care să ne permită să scalăm mai rapid, să colaborăm mai ușor, de oriunde și să oferim un context propice pentru construirea de echipe performante, pe care ne dorim să le potențăm și mai mult alături de viitorii noștri colegi, de oriunde din România.

Pandemia a adus provocări interesante pentru echipele noastre și din punctul de vedere al produselor pe care le construim pentru clienții noștri. Tot mai mulți dintre aceștia și-au dorit să digitalizeze mai multe componente din business-ul lor și asta ne-a oferit oportunitatea să parteneriem cu ei în a transforma ideile lor în produse folosite la scară largă în domeniul media, retail, financiar sau al securității. Un alt trend a fost cel în care clienții care aveau deja un produs digital, au simțit nevoia unei schimbări tehnologice majore, care să implice elemente precum: mutarea în cloud, introducerea practicilor de continuous delivery sau tranziția spre arhitecturi mult mai ușor și mai rapid de scalat. Toate aceste provocări au oferit echipelor noastre oportunități de creștere și dezvoltare, pe care noi le-am susținut prin programe de învățare și prin construirea unor comunități în jurul principalelor crafturi: Backend, Frontend, QA, Mobile, Devops.” – declară Ovidiu Silaghi, Senior Director Product Development 3Pillar Global

Pentru mai multe informații despre 3Pillar Global și oportunități de carieră remote în România, accesați www.3pillarglobal.com/career-opportunities .

