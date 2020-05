Accident de muncă în Timiș. Un bărbat, în stare gravă la spital, la Timișoara, după ce un utilaj s-a răsturnat în curtea unei școli

Un barbat din Lugoj a ajuns in stare grava la spital, la Timisoara, dupa ce un utilaj s-a rasturnat.

Nefericitul eveniment s-a petrecut in localitatea Ohaba Forgaci, sat apartinator comunei Boldur. Martorii evenimentului au declarat pentru Lugoj Info.ro ca victima a incercat sa mute un utilaj, in curtea scolii din localitate. Barbatul nu si-a dat seama ca in curte exista o fosa acoperita, astfel ca in momentul in care utilajul a calcat pe gura canalului, acesta s-a surpat iar masina grea de cateva tone s-a rasturnat. Omul a ramas prins in cabina, pompierii fiind nevoiti sa taie cu flexul capcana in care a ramas prizonier lugojeanul. Dupa zeci de minute de eforturi, barbatul a fost extras dintre fiare si predat medicilor. Dupa oferirea primului ajutor, victima a fost transportata la Timisoara.

Lugojeanul este angajat la firma Zolar din Lugoj, o societate comerciala abonata la banii publici in comuna Boldur, dar si in alte comune unde un prieten de-al patronului ofera consultanta pentru licitatii publice. Majoritatea lucrarilor facute de firma lugojeana sunt incredintate fara licitatie. Firma Zolar a mai fost implicata intr-o serie de evenimente neplacute in ultimii ani. In urma cu mai bine de patru ani, patru muncitori ai firmei au murit intr-un accident rutier petrecut in judetul Caras-Severin, iar in urma cu doua luni o bucata de tavan de la caminul cultural din Boldur, renovat tot de firma Zolar, s-a prabusit in timpul unei petreceri.

Sursa: Lugoj Info

Comentarii

comentarii