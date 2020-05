Alertă meteo! Vremea se schimbă radical! Temperaturi scăzute cu ploi, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis buletinul meteo pentru următoarele zile pentru vestul țării. Astfel, în județul Timiș și regiunea Banat-Crișana sunt așteptate temperaturi apropiate de normalul lunii mai, dar și ploi, descărcări electrice și grindină, inițial izolat, iar mai apoi și pe spații extinse.

Luni, în județul Timiș, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi de 25oC, ziua, și 13oC, noaptea. Pe arii restrânse, vor fi semnalate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab, cu eventuale intesificări în timpul ploilor.

Începând de marți, vremea va deveni instabilă. În Banat, începând cu noapte de marți spre miercuri, vor fi prezente ploi pe arii extinse, cu cantități însemnate de precipitații, însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină. Marți și miercuri, în Banat și Crișana, temperaturile maxime vor fi în intervalul 20-26oC, iar minimele coboară, în noapte de miercuri spre joi, chiar până la 4oC.

Joi, temperaturile scad sub normalul pentru această perioadă, cu maxime de până la 22oC, iar minime, în continuare, sub 10oC. Totuși, nu vor mai fi prezente la fel de multe precipitații, iar în week-end vremea se va îmbunătăți și sub aspectul temeperaturilor care ajung, din nou, la normalul lunii mai.

Anunțul de luni dimineață al ANM Banat-Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 18.05.2020 ora 0900 – 19.05.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi în general frumoasă în cursul zilei și apropiată de normalul termic. Cerul variabil, va prezenta înnorări în cursul nopții, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab, cu intensificări trecătoare pe durata averselor.

Temperaturile maxime de 24…25oC

Temperaturile minime de 13…14oC

Timpul probabil pentru intervalul: 19.05.2020 ora 0900 – 20.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general instabilă mai ales în Banat. Cerul va fi mai mult noros. În cursul nopții pe arii relativ extinse în Banat și restrânse în Crișana, se vor semnala averse însoțite de decărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină, iar în Banat cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul în general slab spre moderat, dar în cursul nopții va prezenta intensificări în Banat.

Temperaturile maxime între 20 și 26oC

Temperaturile minime între 12 și 15oC

Timpul probabil pentru intervalul: 20.05.2020 ora 0900 – 21.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în gereral instabilă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse în Banat și la munte se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat cantitățile de apă căzute vor fi însemnate. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare.

Temperaturile maxime între 22 și 27oC

Temperaturile minime între 4 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 21.05.2020 ora 0900 – 22.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și se va răci. Cerul va fi variabil. În prima parte a zilei se vor mai semnala ploi slabe în zona montană. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi în general slab.

Temperaturile maxime între 17 și 22oC

Temperaturile minime între 5 și 10oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 22.05.2020 ora 0900 – 25.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi predominant însorită și se va încălzi, devenind apropiată de normalul termic”.

Comentarii

comentarii