Alex are nevoie urgentă de ajutorul nostru! Iată de ce?

Alex, un tânăr de 25 de ani, muncește pe un excavator ce curăță canalele din zona Giulvăz. Nu e singurul tânăr ce muncește, doar că el merită fiecare secundă de atenție!

Alex are distrofie musculară, o boală fără leac, o boală ce îi face mușchii să nu mai fie viabili. De la 17 ani, de când a murit tatăl lui, maladia a debutat în forță. Medicii i-au spus că în 2 ani o să fie țintuit în scaun cu roțile, însă el a demonstrat contrariul.

Este de loc din Constanța, dar lucrează la o firma din Oradea, pentru că în Constanța nimeni nu a vrut să îl angajeze. Are nevoie de ajutor să urce și să coboare din excavator, dar tot vrea să muncească. A încercat să obțină o pensie de handicap, dar a primit suma de 280 de lei pe luna pe motiv că încă poate să meargă pe picioare și să revină atunci când o să fie în scaun cu roțile.

”În țară asistaților sociali, am o speranța că însuși ADN-ul uman mai posedă onoare, respect și demnitate prin atitudinea acestui om.

Dorința lui cea mai mare este să își cumpere un excavator mic, pentru lucrări rezidențiale, dar momentan nu are banii necesari. Dacă cumva, din lista mea mare de prieteni, există și prieteni ce împărtășesc aceleași valori cu mine, îi invit să bage mâna în buzunar cât pot și să ajutăm nu un om, ci o cauza – cea a muncitului cinstit. Băiatul acesta nu are nevoie de like-uri și comentarii motivaționale, are nevoie de sprijin financiar și medical”, este mesajul lui Alexandru Degianski.

Puteți să donați direct în contul lui Alex: RO32BTRLRONCRT0CE3077501

