Alin Nica vrea în continuare o candidatură la șefia CJT

Deocamdată, Alin Nica nu s-a decis dacă va părăsi sau nu PNL și când o va face dacă se va întâmpla, dar spune că, în continuare, își dorește să candideze pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Ar putea să o facă în cadrul unui nou proiect politic. Se va consulta cu primarii liberali din Timiș înainte de a lua o decizie, a mai spus, miercuri, fostul președinte al PNL Timiș.

El a spus despre ceea ce a pățit la București că a fost doar ”o execuție în stil golănesc, pe care nu am cum să o calific altfel, nu a mea, a Timişoarei şi Tmişului pentru că practic negând dreptul liberalilor de a avea şansa de a candida şi de a contracandida stânga aici în judeţul Timiş,”.

Rămas fără nominalizarea la o candidatură la un nou mandat de președinte CJT, Nica se gândește dacă merge mai departe și va candida ca și independent sau în cadrul unui proiect politic. Decizia nu o va lua înainte de a discuta cu cei care vineri îi erau alături, primarii liberali timișeni. El e sigur că în rândul primarilor se păstrează în continuare rezistența la ideea susținerii unei candidaturi PSD de către liberali.

”Toți colegii nu vor susține candidatura domnului Simonis pentru că asemeni mie, cum am declarat ieri, că mai bine îmi tăiam o mână decât să semnez pe depunerea candidaturii din partea PNL a domnului Simonis, la fel vor face și colegii mei, indiferent de decizia pe care o vor lua ei, vor susține un candidat de dreapta în localitățile lor (…) Chiar de ar fi să plec acasă eu rămân mulţumit şi bucuros că nu am plecat capul dictatelor de la Bucureşti şi că am spus-o foarte franc şi ieri şi săptămâna trecută, Timişul şi Timişoara nu sunt de vânzare domnilor de la Bucureşti ”, a declarat, miercuri, Alin Nica.

S-a întâlnit cu Ludovic Orban, dar spune că are în vedere și o discuție cu Dominic Fritz, c De voie, de nevoie, e singura structură de dreapta funcțională, spune Nica.

„M-am întâlnit cu Ludovic Orban, discutăm cu toți cei care pot fi interesați de un astfel de proiect, care doresc să continue acest proiect în Timiș și să ofere o șansă dreptei aici, în Timiș, dreptei reale. (…) Voi discuta și cu Fritz, eu sunt deschis și la această discuție pentru că e nevoie de o coagulare a tuturor celor care se opun acestor dictate de la București. Acum, singurul exponent al dreptei în Timiș și Timișoara o reprezintă această alianță”, a mai subliniat fostul șef al PNL Timiș.

Aici situația se complică, Forța Dreptei e în alianță cu USR pentru Timiș, iar USR a desemnat deja un candidat la șefia CJT, în persoana lui Nicu Fălcoi.

Despre Nicolae Robu, care nu e deloc străin de mișcarea care l-a făcut simplu membru, Nica spune că prin aceste manevre și-a redus semnificativ șansele la un nou mandat de primar. La pachet cu acesta, Nica i-a pus la capitolul dușmani și pe doi dintre adversarii săi tradiționali, Marilen Pirtea și Alin Popoviciu, ultimul chiar dat afară din partid de el în urmă cu câțiva ani.

Comentarii

comentarii