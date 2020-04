Angajat cu coronavirus la o altă multinațională din Timiș

Cazurile de coronavirus în fabricile din Timiș se înmulțesc îngrijorător de repede. După ce o angajată a Cottontex a fost confirmată cu Covid-19 și soțul ei, muncitor, la compania Mondial Lugoj a fost testat pozitiv. Totul a pornit se la Spitalul din Lugoj. Femeia a intrat în contact cu una dintre asistentele infectate de aici.

Reprezentanții companiei Mondial, parte a grupului Villeroy & Boch, au aflat abia astăzi de caz, și susțin că au luat toate măsurile impuse de lege și că se vor conforma cu regulile în vigoare.

„În data de 8 Aprilie 2020 am fost informați despre confirmarea unui caz de COVID-19 în cadrul Mondial SA. Este vorba de un coleg din aria de producție. Atât angajatul, cât și colegul sau de tură, se aflau în autoizolare la domiciliu încă din data de 4 Aprilie 2020, când a fost identificată potentiala expunere la infectarea cu noul Coronavirus. În acest moment colegul nostru are o stare generală bună, dar se afla sub supravegherea cadrelor medicale.

Următoarele măsuri au fost luate ca urmare a evenimentului:

– Au fost identificați toti angajații care au intrat în contact cu colegul nostru și li s-a comunicat să rămână în autoizolare și să anunțe doctorul de familie și organele competente ale statului

– Sala de producție în care angajatul își desfăsura activitatea a fost dezinfectată

– Înca de la începutul lunii martie, odată cu apariția riscului de infecție cu noul Coronavirus, compania noastră a luat măsuri de protecție a angajaților noștri, astfel se organizează zilnic dezinfecția suprafețelor din producție, birouri, cantină și din sălile de mese, precum și dezinfecția vestiarelor și grupurilor sanitare. Au fost montate dozatoare cu substanțe dezinfectate în toate zonele din fabrica iar angajații noștri au fost instruiți cu privire la regulile generale de protecție. De asemenea, autobuzele cu care angajații Mondial sunt transportați la fabrică au fost dotate cu dozatoare cu gel antibacterial, sunt dezinfectate la finalul curselor, iar din această săptămână am început distribuția măștilor de protecție.

– Ținem legătura cu DSP, medicul de medicina muncii al Mondial SA și autoritatile locale pentru a ne asigura că luăm toate măsurile ce se impun”, precizează reprezentanții companiei.

Sursa: lugojeanul.ro

Comentarii

comentarii