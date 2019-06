Antreprenorul din Timișoara Ovidiu Șandor reprezintă România în finala EY World Entrepreneur Of The Year 2019TM

Ovidiu Șandor, câștigătorul titlului EY Entrepreneur Of The Year – România 2018, intră în compețitia globală pentru titlul EY World Entrepreneur Of The Year™, care are loc în această săptămână la Monte Carlo. România, reprezentată în acest an de fondatorul CEO Mulberry Development, marchează a patra participare în finala competiției globale EY World Entrepreneur Of The Year™.57 de antreprenori din 47 de țări și teritorii concurează pentru marele premiu EY World Entrepreneur Of The Year 2019, care va fi anunțat în cadrul ceremoniei de premiere din 8 iunie 2019. Câștigătorul va fi ales de către un juriu independent format din deținătorii titlului EY World Entrepreneur Of The Year™ din edițiile trecute ale competiției. Premiul va fi acordat pe baza a șase criterii, care le oferă tuturor câștigătorilor de la nivel național o șansă egală în competiție: spirit antreprenorial, crearea de valoare, viziune strategică, impact național și global, inovație și integritate personală/spirit de conducere bazat pe obiective.

Antreprenorul timișorean deține Mulberry Development, o companie antreprenorială din Timișoara care dezvoltă proiecte imobiliare de top, a căror valoare este recunoscută atât la nivel local, cât și la nivel internațional, precum City Business Centre Timișoara (un proiect office de clasa A, dezvoltat în perioada 2007-2009) și The Office Cluj-Napoca (proiect office de clasa A, dezvoltat în perioada 2012-2015).

Primele proiecte dezvoltate de Mulberry Development au venit cu soluții urbanistice noi și sunt un reper de bune practici în relația cu primăriile. În același timp, propunerile imobiliare marca Mulberry Development, dezvoltate în colaborare cu mai multe birouri de arhitectură din țară și de peste hotare, au devenit poli de atracție urbană. Proiectul City Business Center din Timișoara a fost primul din România care a primit titlul de Green Building of The Year.

Impactul asupra comunității e cel mai vizibil prin noul proiect ISHO, din Timișoara, care pe lângă componenta rezidențială, de birouri și servicii redă orașului o zonă centrală până nu demult abandonată, pe care o îmbogățește cu funcții și utilități. Un exemplu este noul pod peste Bega cu patru benzi de circulație, ce are meritul de a articula traficul între nordul și sudul orașului, căruia i se adaugă o pasarelă destinată traficului pietonal și pe bicicletă. Proiectul este prevăzut să integreze și un spațiu dedicat activităților culturale pe care comunitatea locală îl va putea folosi pentru diverse evenimente.

Ovidiu Șandor este un susținător al artei contemporane și are meritul de a pune Timișoara pe scena internațională de artă contemporană prin organizarea Bienalei Art Encounters. Acest eveniment, care reunește sute de artiști, își propune să creeze punți de legătură între artist și consumatorul de artă și să transforme Timișoara în capitala regională a artei contemporane.

Ultimul proiect personal este construirea primei școli internaționale în regiunea de vest a țării, British School of Timișoara.

“În România, noi, antreprenorii, vorbim mult prea rar despre câtă muncă este în spatele unui proiect reușit, al unei firme de succes și al oricărui antreprenor care a realizat ceva. Împreună cu echipa petrec foarte mult timp alături de arhitecți, de proiectanți, pe șantier și cred că într-o țară ca România implicarea este mult mai importantă decât în alte economii mai dezvoltate. Iar succesul nostru vine din mulțumirea de a aduce ceva diferit pe piața noastră și în orașele în care suntem activi, indiferent dacă vorbim de proiecte fizice imobiliare sau de proiecte mai puțin materiale, cum sunt cele din zona artei contemporane, unde sunt activ. Acest mixt merge de multe ori mână în mână cu succesul financiar”, a declarat Ovidiu Șandor.

