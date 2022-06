Aproape 6 kg de bancnote! Cu atât a plătit impozitul proprietarul unui restaurant din Timișoara, supărat pe majorarea impusă de administrația Fritz

Protest inedit impotriva noilor impozite pe cladirile din Timisoara impuse de administratia Fritz, desi in campania electorala nu s-a scos niciun cuvant despre intentia de a majora taxele si impozitele locale. Proprietarul unui restaurant din zona Lipovei s-a prezentat la ghiseele Directiei Fiscale, pentru plata impozitului majorat de trei ori, cu aproape 6 kilograme de bancnote cash, in cupiuri de 1 leu, 5 lei, 10 lei si 50 de lei.

“Noroc ca nu a fost aglomerat si au venit si alte casierite pentru a ajuta la numarat. Am stat acolo aproape o ora, pana s-a terminat de numarat suma de 28.000 de lei. Aproape sase kilograme de bani cash, in bancnote cat mai mici. Acesta a fost protestul nostru impotriva triplarii impozitului pe cladirea unde ne desfasuram activitatea.

De la 9.000 de lei, in perioada fostului primar, Nicolae Robu, la 28.000 de lei, dupa cum a votat administratia USR a orasului, in decembrie 2021. O crestere cu 300 la suta, care ne-a dat peste cap afacerea, mai cu seama ca, anul trecut, industria ospitalitatii a fost extrem de afectata de restrictiile pandemice. Am fost nevoit sa concediez oameni pentru a ramane pe linia de plutire si a plati birul impus de Dominic Fritz”, a declarat patronul restaurantului in discutie pentru impactpress.ro.

Mai mult, ca si cum aceasta triplare a impozitului nu ar fi fost indeajuns, localul din Calea Lipovei a intrat in vizorul politistilor locali, care-si fac planul la amenzi aplicand sanctiuni abuzive. Ultima, de 200 de lei, aplicata in urma cu cateva zile.

“Au venit doi tineri de la Politia Locala si ne-au cerut sa le prezentam acordul de functionare. Le-am explicat ca actele pentru prelungirea acordului, un dosar cu peste 60 de pagini, sunt depuse la primarie si urmeaza sa obtinem noua autorizatie. Le-am prezentat numarul de inregistrare. N-au tinut cont, mi-au explicat ca, daca tot au venit, trebuie sa dea o amenda.

Astfel, au completat un proces verbal de contraventie, pentru 200 de lei. Am vorbit cu avocatul si vom depune o plangere contraventionala la Judecatorie, insa toate aceste sicanari din partea Primariei Timisoara, care au mai fost sesizate si de alti comercianti, denota faptul ca primarul Fritz doresta sa puna industria ospitalitatii pe butuci”, mai spune tanarul intreprinzator.

