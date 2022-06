Femeie în stare de ebrietate, salvată de un livrator de pizza înainte să se arunce de pe un pod

O femeie a incercat sa se arunce de pe pasajul aflat pe strada Buziasului, miercuri la pranz. Femeia, care are in jur de 30 de ani, i-a atras atentia unui livrator de pizza ce trecea intamplator prin zona. Barbatul a reusit sa o tina pe femeia care incerca sa se urce pe parapetii podului si a sunat la 112. Un echipaj de la ambulanta din Lugoj, dar si unul de la politie au ajuns in cateva minute pe pasajul de pe strada Buziasului. Agitata, femeia a fost preluata de echipajul de pe salvare si i-au fost acordate primele ingrijiri medicale.

Incoerenta, aceasta a furnizat cateva informatii vagi sustinand ca este din Ucraina. Politistii incearca sa afle cine este si ce a determinat-o sa recurga la un asemenea gest. Se pare ca femeia era in stare de ebrietate, astfel ca tentativa ei de a se sinucide s-a incheiat la spital, de unde, dupa, ce se va linisti si va fi tratata, va putea da mai multe informatii oamenilor legii.

Sursa: Lugoj Info.ro

