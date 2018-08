Arădenii se pregătesc să blocheze drumul la intrarea în Seleuş

Arădenii acuză conducerea Consiliului Judeţean de incompetenţă pentru modul cum gestionează reabilitarea drumului Pâncota-Seleuş, extrem de circulat. În plină vară, şoseaua fost decopertată total, a fost pusă piatră şi lucrarea este practic abandonată.

În urmă cu mai bine de două luni a început refacerea drumului Pâncota-Seleuş. Tronsonul are o lungime de doar şapte kilometri. Şoferii sunt disperaţi când trebuie să meargă de la Pâncota la Ineu pentru că riscă în orice moment să îşi strice maşinile. Locuitorii din Seleuş spun că s-au săturat de mai bine de două luni de zile de praful care le acoperă comuna. Banii pentru repararea şoselei au fost alocaţi încă de anul trecut de Guvernul României şi datorită întârzierilor, la un moment dat s-a pus problema pierderii finanţării. Nu se ştie cât va mai dura calvarul arădenilor, deoarece nu există nici un panou care să informeze cine efectuează lucrările şi în cât timp vor fi finalizate.

Pe conturile de socializare arădenii îi acuză pe Iustin Cionca, preşedintele Consilului Judeţean şi pe Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean de incompetenţă: „Cionca!!! Cât mai chinui oamenii ăștia , nu ți-e rușine?”, „Nu exista nicăieri în țară drumuri proaste ca în Jud.Arad. Oare cât mai răbdăm? Rusine CJA!”, „Si adjutantul. Ca de fapt ala e responsabil de drumuri.”, „Am sti si noi, daca ar fi de bine, ca nu suntem tampiti, chiar daca suntem de la tara. Insa nu e de bine, atata timp cat nu se lucreaza, atata timp cat nu exista un panou cu datete proiectului, cu numele constructorului, cu termen de finalizare, etc.”, „Am trecut prin zona si e crunta situatia…praf de te ineaca si vezi la 5 m plus ca parcurgi distanta respectiva intr un ceas..”, „Pana-l repara noi mancam praf si lor nu le pasa , macar sa ude drumu cum trebuie cel putin odata sau de doua ori pe zi pana il repara …”, „E inadmisibil ca in centrul județului un drum atat de important sa arate intr-un asemenea hal în sec XXI” etc. Pe Facebook sunt postate mai multe fotografii şi filmuleţe în care se poate vedea exact în ce condiţii circulă arădenii pe tronsonul Pâncota-Seleuş. Ei se organizează pentru a protestat şi a bloca în zilele următoare intrarea în Seleuş.

Situaţia tronsonului Pâncota-Seleuş, dar şi a celorlalte drumuri judeţene pare să nu deranjeze conducerea Consiliului Judeţean Arad. Pentru Parada clătitelor, eveniment care adună anual în Staţiunea Moneasa mii de persoane, s-au comunicat rute ocolitoare, unele chiar mai dezastruoase decât Pâncota-Seleuş. Una dintre ele a fost prin Târnova, unde drumul arată de ani de zile ca după bombardament.

Surse din mediul politic spun că pe lângă incapacitatea Consiliului Judeţean Arad de a gestiona problema drumurilor în judeţul Arad, conducerea instituţiei îi pedepseşte pe primarii liberali din Seleuş şi Ineu, colegii lor de partid, pentru că nu acceptă la nivel politic, în totalitate, deciziile luate de conducerea actuală a PNL Arad.

