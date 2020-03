Artiștii și sportivii din Banat au demarat o licitație pentru a strânge donații pentru spitalele din Timișoara și Reșița

Artiștii și sportivii din Banat au demarat, pe facebook, o licitație pentru a strânge donații pentru spitalele din Timișoara și Reșița.

Organizatorii au adunat o colecție de obiecte care vor ajunge „proprietatea” celor care donează în aceste momente acolo unde este nevoie.

”- Fiecare obiect din aceasta colectie este donat de catre artisti sau sportivi special pentru aceasta initiativa, in scopul sprijinirii donatiilor pentru spitale. Obiectele vor avea un “pret” de plecare exprimat printr-o DONATIE MINIMA, donatie care va fi facuta DIRECT in contul ONG-ului spitalului.

– Fiecare poza este insotita de o descriere care va cuprinde si donatia minima de la care incepe licitatia, precum si informatii despre locul in care trebuie sa ajunga banii.

– Donatia va fi facuta direct in contul ONG-ului care gestioneaza donatiile catre spitalul respectiv, FARA INTERMEDIARI.

– Daca va doriti obiectul, am rugamintea sa licitati pentru el intr-un comentariu la poza respectiva. Licitatia va fi deschisa timp de O SAPTAMANA, incepand din momentul in care obiectul este adaugat in colectie (la fiecare poza veti gasi si informatia despre deadline). VA ROG insistent sa licitati in comentarii la POZA cu obiectul respectiv, din acest album, NU prin comentarii in alte parti (la alte postari, share-uri, etc), pentru ca nu pot urmari peste tot si licitatia trebuie centralizata undeva.

– Dupa inchiderea licitatiei (in ziua si ora stabilita), castigatorul va avea la dispozitie 24 de ore sa posteze (public, tot intr-un comentariu la poza cu obiectul dorit) DOVADA DONATIEI (printscreen, de exemplu, din care, evident, puteti sterge sau acoperi date personale care nu trebuie aratate).

– Dupa ce scrieti comentariul cu dovada donatiei, obiectul va apartine. Daca dovada donatiei nu apare in 24 de ore, obiectul intra din nou in licitatie, pentru inca o saptamana.

– Cateva dintre obiecte sunt in strainatate deocamdata, impreuna cu proprietarii lor. Altele nu pot fi trimise acum donatorilor pentru ca cei care le pun la dispozitie nu au cum sa se intalneasca, astfel incat sa le semneze. Mai mult decat atat, nu cred ca e momentul sa aglomeram firmele de curierat acum si nici sa ne intalnim cu alti oameni, pentru ca unii dintre noi nici nu au cum. Prin urmare, cand se va incheia aceasta nebunie cu izolarea si ordonantele militare si etc., si vom reusi sa reintram cat de cat in normal, ma voi ocupa sa primiti obiectele pentru care ati donat. Va voi contacta in privat pe fiecare in parte si facem sa fie bine. 🙂

Asta e o initiativa care e la inceput de drum si a fost nevoie sa fiu rapida, nu perfecta. Am ales aceasta forma a unui album foto public pentru ca este si mai usor de gestionat, dar si mult mai usor de impartit altora (mai usor decat ar fi o pagina sau un grup pe care am putea sa le facem acum pentru treaba asta). Vom vedea pe parcurs cum evolueaza.

Obiectele din acest album vin de la cativa oameni minunati care au fost de acord sa fie parte din asta. Unii imi sunt prietenii, altii sunt artisti cu care m-am intalnit in diverse colaborari profesionale, iar altii sunt oameni pe care nu i-am intalnit pana acum, dar carora mi-am permis sa le cer asta si au raspuns in timp record. Am ajuns apoi sa sun prieteni care sunt prieteni cu altii, si asa mai departe – stiti mersul. :)) Ce sa zic, “am pile” la oameni faini. :)) E modul meu de a incerca sa ajut, e primul pe care l-am identificat si am decis sa il pun in practica pentru ca nu stiu ce altceva as putea face acum. Nu stiu cat de mult pot sa fac, dar ce stiu e ca nu puteam sa stau fara sa fac ceva, orice.

Initiativa are in vedere spitalul din Timisoara (Victor Babes) si spitalul din Resita. La finalul acestui text veti gasi datele de care aveti nevoie pentru transferul sumelor (nume ONG, cont bancar, etc). Este foarte important sa donam pentru locurile in care in mod sigur vor ajunge multi pacienti, dar si pentru spitalele din orasele mai mici, pentru ca au mai putina vizibilitate (deci si campaniile pt donatii sunt mai restranse) si mult mai putine echipamente. Recunosc ca am ales cu sufletul, dar incerc sa incep ceva. Nu reprezint o institutie publica, nu sunt primarie, nici minister, am tinut cont si de argumente obiective, eu incerc doar sa fac ceva bine acolo unde stiu sigur ca e nevoie de bine. Incep cu aceste doua spitale si sper din tot sufletul ca in perioada urmatoare sa ne mobilizam si pentru altele.

Veti gasi o licitatie asemanatoare cu lucrari ale artistilor plastici la inceput de drum pe pagina Asociatiei AIA de la Timisoara. Va rog sa urmariti, daca puteti, licitatiile caritabile care se vor face si acolo si sa dati mai departe”, transmit organizatorii.

Datele pt donatii:

TIMISOARA: Asociația Dr. Victor Babes Timișoara

Str Gh. Adam nr. 13,

CUI 18737642, Cont RO84RNCB0255113757760002

RESITA: Asociatia A.T.I. Resita 2019 “Sansa la viata”

Piata Traian Vuia nr.1, sc.3, ap.12 Resita, 320085

CIF 42358048

Cont RO78BTRLRONCRT0534069001

Comentarii

comentarii