Au rămas fără vacanţe şi cu pagube de mii de euro după ce au fost înşelaţi de o agenţie de turism din vestul țării

E sezonul concediilor, iar de acest lucru profită şi escrocii din turism. Aşa că aveţi grijă în mâna cui vă lăsaţi planificarea vacanţei. Administratorii unei agenţii de turism din Oradea sunt acuzaţi de înşelăciune, după ce zeci de oameni au rămas fără biletele de avion plătite. Au cumpărat biletele la recomandarea unui alt membru al grupului, care mai călătorise în trecut prin aceeaşi agenţie.

Antonela Bădeliţă a cumpărat nu mai puţin de 23 de bilete spre Paris dus-întors. A depus încă din luna februarie în contul agenţiei de turism aproape 6 mii de euro.

Cu câteva zile înainte de plecare, şi-a dat seama că a fost înşelată.

Antonela Bădeliţă, păgubită: Ni s-a spus că se va rezolva totul, însă vreau să vă spun că în ultimele zile nici nu a mai răspus la telefon! Nici el, nici ea! Noi ne-am închiriat acolo la plecare camera pe cont propriu.

Pachetele turistice se vindeau într-o florărie aflată chiar în centrul oraşului. De câteva zile nimeni nu a mai ajuns acolo, iar la numărul telefon afişat nu răspunde nimeni.

Agenţia nu a mai primit autorizaţie de funcţionare din acest an şi nu avea voie să mai vândă pachete turistice. Ca să ajungă la destinaţie, turiştii păcăliţi au fost nevoiţi să plătească alţi bani, către alte agenţii serioase.

Helen Peter – administrator agentie de turism: Ca şi persoane au venit 10 momentan, dar ca şi număr de bilete de avion vândute avem 20 de bilete emise.

Directoarea agenţiei se pare că obişnuia să ofere tarife mult mai mici faţă de competitori pentru a face rost de bani. Bilete, pe care nu le achita către furnizor.

Cornel Cabă – director agenţie de turism: A cumpărat de la noi până anul trecut pe un fundal în care o colegă de-a noastră s-a îmbolnăvit, a profitat de acel dezechilibru. Creditul către ea s-a dus la peste 10 mii de euro, am reuşit ulterior să-l reducem şi să-l aducem sub 10 mii, dar nu am reuşit să ne recuperăm suma. Acum este în litigiu.

Ioana Lascau – agent şef, purtător de cuvânt IPS Bihor: Au fost depuse patru plângeri penale împotriva unei agenţii de turism din Oradea.

Dealer-ii din turism au cateva sfaturi care ne ajuta să avem parte de o vacanţă liniştită.

Helen Peter – administrator agentie de turism: Să fie foarte atenţi în momentul în care fac o rezervare, trebuie să primească factură, chitanţă pentru serviciile achitate şi automat trebuie să primească biletul de avion pe loc. Nu există să primeşti doar o rezervare, şi biletul de avion cu o zi două înainte de plecare.

Zeci de bilete de avion au fost vândute către Africa, Statele Unite ale Americii sau Egipt. Sumele încasate de la clienţii păgubiţi se ridică la 100.000 de euro.

Mai mulţi români s-au bucurat iniţial că au prins sejururi la preţuri foarte mici pentru că mai apoi să îşi dea seama că au fost înşelaţi.

Sursa: observator.tv

