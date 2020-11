Bărbat spulberat de un autotren, în timp ce încerca să traverseze strada prin loc nepermis

Un barbat de 43 de ani si-a pierdut viata intr-un cumplit accident de circulatie produs luni seara.

Primele informatii indica faptul ca accidentul s-a petrecut in centrul localitatii Jena, aflata la cativa kilometri de Lugoj. Victima, un localnic, a fost lovita in plin de un autotren inmatriculat in Danemarca.

Tirul era condus de o femeie de 65 de ani, care nu l-a observat pe barbatul ce ar fi incercat sa traverseze strada prin loc nepermis, astfel ca l-a lovit si l-a tarat cativa metri. Trupul neinsufletit a fost sfartecat de rotile mastodontului de zeci de tone. Echipele de salvare venite in mare graba de la Lugoj nu au putut decat sa constate decesul. Politistii au demarat cercetarile intr-un dosar penal pentru omor din culpa urmand sa stabileasca imprejurarile exacte in care a avut loc aceasta nenorocire.

Sursa: lugojinfo.ro

