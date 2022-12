Bubuituri de peste 100 decibeli în centrul Timișoarei, sâmbătă, la ora 16.00. Polițiștii locali au primit sesizarea! – video

Scandalul de Revelion a început mult prea repede în Piața Victoriei din Timișoara. Cei care se plimbau sâmbătă după amiaza au fost pur și simplu loviți de bubuiturile de peste 100 de decibeli care emanau din boxele amplasate de Primăria Timișoara.

“Peste 100 de decibeli! Am fost la Catedrala Mitropolitană din centrul Timișoarei să-mi cumpăr pâine și am zis hai să merg până la Operă să văd cum au pus scena. Când eram în dreptul florăriei, a început muzica, mai bine zis bubuiturile. În inimă le-am simțit! Lângă mine era un cuplu, s-a întors imediat și prima mea reacție a fost să fac și eu cale întoarsa, dar am măsurat întâi zgomotul peste 100 dB!”, este mesajul disperat al unei cetățence trimis redacției cotidianului Ziua de Vest, sâmbătă 31 decembrie 2022, la ora 16.00.

Se pare că problema extrem de dificilă a poluării fonice extreme din centrul orașului, Piața Victoriei, este fără rezolvare, îndeosebi în timpul anotimpului cald când se desfășoară o puzderie de evenimente și spectacole, dar și în anotimpul rece, Crăciun și Revelion, exact în această perioadă. Cei mai mulți cetățeni care locuiesc în zona Pieței Victoria (operă) cu care noi am discutat, sunt resemnați, fiindcă toate demersurile lor făcute la primărie, poliție și garda de mediu, au fost fără rezultat. În continuare bubuiturile, adică așa-zisele spectacole unele mai zgomotoase ca altele și mai sfidătoare în ceea ce privește poluarea fonică, rup zăgazurile liniștii și păcii bieților timișoreni din centru orașului. Oamenii trăiesc cu dopuri în urechi, își izolează ferestrele, doar că se vor putea odihni! Din păcate, nu au nicio șansă, doar să înjure în gând, să blesteme și să sufere în tăcere. Uneori când limita rezistenței e depășită mai apelează la presă, cum e în acest caz! Poliția Locală Timișoara a primit sesizarea și și-a trimis echipa să verifice situația. De fapt, sâmbătă 31 decembrie 2022, va fi marea cumpănă în această noapte, când bubuiturile tobelor vor dărâma orice speranța de liniște și odihnă a locuitorilor din zona centrală.

De obicei vara, zgomotul este depăşit în proporţie de 40%, conform măsurătorile realizate de specialiştii de la agenţia de mediu. După cum se ştie, poluarea fonică are numai efecte negative în special pentru perturbarea somnului, mai cu seamă în timpul nopții, poate duce la tulburări de sănătate mintală, atrag atenția specialiștii. De fapt, din analizele făcute în ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș s-a constatat că poluare fonică există nu doar în Timișoara, ci și în periurban, mai cu seamă în Moșnița Nouă, Săcălaz sau Giroc, în perioada anotimpului cald.

Poliția Locală atenționează că, potrivit OUG 195/2005 actualizată, privind protecţia mediului, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice.

