Caravana cu Jocuri – primul festival din Timișoara dedicat jocurilor de vacanță pentru toate vârstele!

În perioada 17-19 iulie 2020, în parcul Iulius Gardens, locația Family Plaza, Happy Color România și Iulius Town Timișoara te cheamă la joacă în Caravana cu Jocuri – primul festival din Timișoara dedicat în exclusivitate jocurilor, socializării, prieteniei și distracției. Jocuri educative, de societate și de stimulare a memoriei și a creativității își dau mâna ca să ofere tuturor, de la mic la mare, un mod plăcut, provocator, de petrecere a timpului liber, afară, în natură.

În contextul actual, în care tradiționalele festivaluri de vară s-au amânat pentru anul viitor și socializarea este limitată, relațiile interumane fiind din ce în ce mai mult reduse la mediul online, ne-am întrebat ce anume le lipsește copiilor noștri și copilului din fiecare dintre noi. Am descoperit că lipsesc bucuriile copilăriei: joaca, prietenii, socializarea. Credem în rolul educativ al jocurilor în formarea copiilor, stimularea imaginației și întărirea relațiilor. Credem în puterea jocurilor de a aduna prieteni și străini în jurul meselor pentru a petrece timpul împreună, oferind mereu o provocare sau un mod nou de a vedea lucrurile. De aceea, veti găsi în cadrul festivalului o mulțime de jocuri cu diverse tematici si pentru diferite categorii de vârstă aranjate in zone in 5 zone de joaca impartite pe categorii de varsta si aranjate pe mese rezervate pentru 3 persoane sau pentru cate o familie, la care veți putea participa în funcție de locurile disponibile, spune Valentin Mihai, manager Happy Color.

Intrarea la eveniment este gratuită dar se va face prin înscriere online pentru un număr limitat de persoane care pot să participe o singură data pe zi, la zona de joacă corespunzătoare vârstei, numărul de participanți fiind limitat de 100, pe intervale orare.

Evenimentul se va derula cu respectarea tuturor normelor de siguranta impuse de autorități în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii , nr 2941 din 19 iunie 2020.

Mai multe informații despre festival puteți găsi de pagina de facebook a acestuia: https://rb.gy/bdnx4r

